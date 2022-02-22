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Евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Уточняется, что на данный момент курс евро к рублю составляет 91,09.

До этого сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих вырос и составил 79,755 рубля. Данные сообщались за 7:29.

21 февраля сообщалось, что доллар вырос до 80 рублей во время обращения президента России Владимира Путина по Украине. Курс доллара расчетами «завтра» к 22:21 вырос на 2,77 рубля — до 80,07 рубля. Стоимость европейской валюты — на 3,06 рубля (до 90,61 рубля).

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года. Акции Газпрома (-20,64 процента), Сбербанка (-25,3 процента) и ВТБ (-23,92 процента) оказались в лидерах падения.

Накануне доллар вырос до 80 рублей во время обращения Владимира Путина по Украине. 21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

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