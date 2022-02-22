Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курс доллара на Московской бирже вырос до 79,755 рубля

Георгий Соланович

Экономика
Курс доллара на Московской бирже вырос до 79,755 рубля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих вырос и составил 79,755 рубля. Данные сообщаются за 7:29.

Курс евро к рублю на открытии торгов также вырос на 8,25 копейки и составил 90,125 рубля, уточняется на сайте столичной биржи.

21 февраля сообщалось, что доллар вырос до 80 рублей во время обращения президента России Владимира Путина по Украине. Курс доллара расчетами «завтра» к 22:21 вырос на 2,77 рубля до 80,07 рубля. Стоимость европейской валюты — на 3,06 рубля до 90,61 рубля.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года. Акции Газпрома (-20,64 процента), Сбербанка (-25,3 процента) и ВТБ (-23,92 процента) оказались в лидерах падения.

Накануне доллар вырос до 80 рублей во время обращения Владимира Путина по Украине. 21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Читайте также:
Московская биржа Доллар Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте