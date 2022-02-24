Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская биржа приостановила торги на всех рынках с четверга, 24 февраля.

Представители Мосбиржи пообещали, что о возобновлении операций граждан оповестят дополнительно.

— Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно, — цитирует сообщение РИА Новости.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2 787,11. К 07:30 он упал до 2 736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого сообщалось, что курс евро поднялся до 92 рублей впервые с апреля 2021 года. Уточняется, что курс евро ускорил свой рост на 2,85 процента, а курс доллара растет на 3,3 процента.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал «Вечерней Москве», что пара доллар/рубль вплотную подошла к тесту важнейшего многолетнего уровня. По его словам, доллар выше 80 рублей стал поворотной точкой за последние 8 лет. Экономист рассказал, что будет с рублем в ближайшие дни.