Владимир Ефимов: Казахстан планирует заключать контракты жизненного цикла по примеру Москвы

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Делегация из Республики Казахстан посетила столицу России, чтобы перенять опыт заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ), а также обсудить дальнейшее сотрудничество в сфере инвестиций.

— Республика Казахстан является давним деловым партнером Москвы. Недавно столицу России посетили представители Единого дистрибьютора лекарств и медизделий — подведомственной организации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые познакомились с опытом столицы по заключению контрактов жизненного цикла.

В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 миллиарда рублей. Они предусматривают приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта и инновационного медицинского оборудования. Среди поставщиков медтехники в том числе иностранные производители, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Казахстанский бизнес продолжает активно инвестировать в экономику столицы. По последним данным Центробанка, их накопленный объем на 1 октября прошлого года составил 1,6 миллиарда долларов. За пять лет инвестиции из Казахстана увеличились в 2,4 раза, только за последний год — на пять процентов. В основном казахстанским инвесторам интересны такие сферы, как промышленность, логистика, финансы и страхование.

— В Москве множество примеров локализации казахстанского бизнеса. Так, в городе функционирует офис российского представительства ООО «КАЗ Минералз» — одной из крупнейших компаний по производству меди. На территории России и Москвы инвестор реализует деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Еще один пример — ТОО «PSI Energy & Control», которому принадлежит часть московского ООО «Майнтек Машинери». Столичная компания является единственным официальным дистрибьютором Hitachi Construction Machinery в России, уполномоченным продавать технику горного класса, запасные части к ней, а также оказывать техническое и сервисное обслуживание, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Кроме того, казахстанский инвестор Prime Source является совладельцем столичной компании ООО «Консалтика». Это научно-производственный центр разработки программного обеспечения, внедрения технологичных решений, управленческого и ИТ-консалтинга. На базе собственного отдела R&D компания реализовывает уникальные для рынка проекты в области роботизации и управления бизнес-процессами, системной интеграции, управления данными, риск-менеджмента, анализа и прогнозирования.

А Bereket Invest является головной компанией для московского ООО «Туна Лоджистикс». Основным видом деятельности Bereket Invest является логистика: компания занимается доставкой из стран СНГ, Турции и по территории Казахстана консолидированных грузов, грузов с ограниченными температурными режимами.

— Москва приветствует любые инициативы бизнеса, которые помогают городу развиваться. Для привлечения инвестиций, в том числе из стран СНГ, столица использует различные механизмы государственно-частного партнерства. Помимо контрактов жизненного цикла, это и концессионные соглашения, позволяющие инвесторам получать доход от эксплуатации городских объектов, и офсетные контракты, гарантирующие компаниям сбыт продукции в обмен на локализацию в Москве производства. На сегодняшний день объем ГЧП-контрактов столицы превысил 1,1 триллиона рублей, — рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Также он отметил, что производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.

В правлении Единого дистрибьютора «СК-Фармация» отметили, что в Казахстане в соответствии с поручением главы государства К. Токаева проводится работа по централизации закупа медицинской техники на базе Единого дистрибьютора. С целью качественного лечения пациентов и создания благоприятных условий оснащения медицинских учреждений современным диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием проанализирована мировая практика по осуществлению закупок медицинской техники, в том числе централизованных.

Так, изучен опыт передовых стран, в частности США, Малайзии, Кореи, Австралии, стран Европейского союза, Японии. При анализе отмечается положительный опыт Москвы по закупу медицинской техники, в частности использование механизма контрактов жизненного цикла. Единый дистрибьютор проявляет огромный интерес к изучению опыта Москвы в заключении КЖЦ, а также к получению методологической помощи по данному вопросу.

СПРАВКА

КЖЦ — это госзакупка техники с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика. За счет длительного характера сделки КЖЦ дают производителям возможность загрузить мощности, а также гарантируют доходы в течение срока действия контракта. А городу КЖЦ дают возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его сервиса, равномерно и прогнозируемо распределить расходы бюджета. «СК-Фармация» создана в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли Республики Казахстан, развития фармацевтической промышленности путем консолидации государственных закупок лекарственных средств.