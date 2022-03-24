Анна Кузменко: «Парижской коммуне» 100 лет

Фото: Из личного архива Анны Кузменко

Один из ведущих производителей обуви РФ — московская фабрика «Парижская коммуна» отмечает вековой юбилей. За свою историю предприятие выпустило свыше 660 миллионов пар обуви, в том числе для первых лиц страны, уточнила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко.

— С 2018 года «Парижская коммуна» провела техническое перевооружение и внедрила инновационные технологии на общую сумму 460 миллионов рублей, — сообщила Анна Кузменко. — За пять лет фабрика смогла почти в два раза увеличить годовой объем продукции, сегодня он достигает миллиона пар.

Ежегодно на предприятии разрабатывают более 700 моделей, и не только гражданской обуви. Так, фабрика обеспечивает Минобороны, МЧС, Росгвардию, МВД, ФСБ, а также более 100 предприятий металлургов, нефтяников и др.

Всего в столице шесть обувных производств со штатом 2,4 тысячи человек. В 2021 году они изготовили свыше 4 миллионов пар взрослой, детской и спецобуви.