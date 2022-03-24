Равнение на центр

Участницы парада Победы на Красной площади — курсантки высших военных учебных заведений маршируют в сапогах «Парижской коммуны» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

По итогам 2021 года объем производимых в столице пищевых продуктов вырос на 8 процентов по сравнению с 2020-м и на 41 процент относительно 2019-го, сообщила замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко. Всего в городе 240 предприятий выпускают продовольствие, в том числе — легендарные кондитерские фабрики. О них и о других знаменитых брендах ЦАО — в серии публикаций, посвященной промышленности в округах.

100-летие отмечает легендарное московское производство — обувная фабрика «Парижская коммуна» в ЦАО. В ее обуви ходят военные, нефтяники, полярники, школьники.

В огне не горит, на морозе не мерзнет

— Сегодня мы выпускаем до миллиона пар в год, — рассказывает «Вечерней Москве» заместитель гендиректора по управлению производством ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», доктор технических наук Иван Татарчук. — Треть приходится на рабочую обувь, треть — на госзаказ, и треть — гражданский ассортимент (женская, мужская, детская обувь). Например, создание рабочей обуви — это особое направление: она изготавливается по спецзаказам металлургов, нефтяников, энергетиков с учетом нюансов конкретной отрасли.

Это функциональная обувь, защищающая ногу от ударов, уколов, скольжений... Так, высокая, прочная, термостойкая обувь металлургов не дает добраться жару доменных печей до стопы. А нефтяников на Севере обувь профессионально защищает от холода: у нее своя изоляционная «начинка» и конструкция верха, подходящая под теплую одежду. Есть коллекция для работников охраны атомных станций, а еще обувь против энцефалитного клеща для лесников: с ловушкой и тканью с пропиткой, которая парализует опасных насекомых.

В 2012 году фабрика получила премию правительства РФ за разработку научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий специальной обуви. А начиналось все в уже далеком 1922-м.

Первые шаги

Объединение «Москож» собрало пять мелких столичных обувных предприятий в одном из корпусов бывшей Михайловской мануфактуры в Замоскворечье. Так, в День Парижской коммуны, была основана Первая государственная фабрика механизированного производства обуви, на долгие десятилетия ставшая флагманом отрасли.

Именно инженеры «Парижской коммуны» в 1934 году сконструировали первый люлечный конвейер, положивший начало переводу обувного производства на непрерывный поток. Конвейеры позволили вдвое увеличить объем выпуска без расширения площадей фабрики.

В разгар Великой Отечественной войны, в 1943-м, здесь же внедрили новый метод изготовления армейских сапог — горячую вулканизацию: подошву из резины и каблук стали крепить к модели под воздействием тепла вместо гвоздей. За изобретение заводу вручили Красное знамя Государственного комитета обороны.

А командующий Степным фронтом, будущий Маршал Советского Союза Иван Конев, получив первую партию новых сапог, отправил благодарственное письмо предприятию с просьбой увеличить их выпуск.

— Фабрика являлась базовым предприятием Советского Союза, все современное, прогрессивное отечественное и зарубежное оборудование тестировалось здесь, — поясняет Иван Татарчук. — В конце 1980-х, во время активного развития компьютерной техники в мире, здесь внедрили первые линии для автоматизации трудоемких заготовочных операций, устанавливали робототехнику, станки с числовым программным управлением. В наши дни на фабрике используется трехмерное проектирование, автоматический раскрой, нанесение полноцветных принтов на кожу, лазерная гравировка.

У «Парижской коммуны» налажен полный цикл производства в столице, кроме того, продукцию выпускают на дочерних предприятиях в Тульской и Тверской областях. Фабрика сотрудничает с НИИ и учебными заведениями, чтобы создавать инновационную продукцию и готовить инженерно-технические кадры.

В штате работают дизайнеры, инженеры, технологи. Лишь за последние пять лет коллектив получил 40 патентов на промышленные образцы.

Для детей и взрослых

Что касается госзаказа, предприятие выпускает обувь по контрактам с Минобороны — армейские кожаные противоосколочные берцы из пуленепробиваемой ткани. В них ходят Росгвардия, десантники, МЧС, ФСБ.

— Обеспечиваем подразделения от Калининграда до Чукотки, по 200 тысяч пар ежегодно, — поясняет Татарчук. — Берцы изготавливаем с 2000-х годов, до этого выпускали сверхпрочные кирзовые сапоги. Девушки-курсантки маршируют на парадах по кремлевской брусчатке именно в наших сапогах.

Впрочем, как и юноши.

Но для многих россиян визитная карточка предприятия — детская обувь. Есть линейка для школы, профилактическая обувь.

Для ежегодной отраслевой выставки, проходившей в феврале, фабрика подготовила 700 артикулов детской обуви, комфортную обувь для мужчин и женщин всех возрастов.

Будущее рядом

Стратегические планы предприятия — продолжать совершенствовать многочисленный ассортимент по трем ведущим направлениям, опираясь на глубокие научные разработки. То есть ребрендинг в приоритете. И, безусловно, дальнейшее обновление производственных мощностей на основе автоматизации.

Например, в прошлом году на фабрике появился новый литьевой агрегат с умным роботом.

Также есть амбиции преобразовать структурное подразделение фабрики, центр моделирования технологий — с его лабораториями и высококлассными специалистами — в целый научно-производственный центр России.

История трех известных всей стране производителей сладостей началась в первой половине XIX века. До революции они были конкурентами, а сейчас входят в крупнейший холдинг «Объединенные кондитеры»: «Красный Октябрь» (ранее «Эйнемъ»), «Кондитерский концерн «Бабаевский» («Товарищество А. И. Абрикосова и сыновей») и «Рот-Фронт» («Торговый дом Леновых»). За минуту с конвейера «Рот-Фронта» сходят 1250 фирменных батончиков, а на «Красном Октябре» — 300 шоколадок «Аленка».

Всего семь лет осталось до векового юбилея кондитерской фабрики «Ударница». Здесь в 1930-е годы был разработан рецепт любимого многими десерта, который за свою нежность получил название «Зефир». Кстати, обожаемые советскими детьми мармеладные дольки, пастила, клюква в сахарной пудре — тоже родом отсюда. На фабрике были созданы виды сладостей, не имеющие аналогов в мире. Неудивительно, что технологии «Ударницы» сегодня изучают в колледжах и вузах будущие специалисты в области производства пастило-мармеладных изделий.

В самом сердце столицы расположен не только Большой театр, но и уникальная фабрика «Гришко», которая создает пуанты для звезд мирового балета. Каждый пуант изготавливается вручную. Также здесь выпускают известную во всем мире обувь для бальных танцев, фламенко, степа, эстрады, гимнастики и даже для цирка, а еще — костюмы и аксессуары для танца. В год более 500 мастеров выпускают свыше полумиллиона пар танцевальной обуви.

Одно из старейших предприятий швейной промышленности в России — фабрика «Большевичка» (с 1929 года). Не один раз самые важные заказы государство доверяло именно этим специалистам: первая униформа для сотрудников только открывшегося Московского метрополитена; костюмы для советских олимпийцев на Олимпиаде-80. В1945-м здесь шили обмундирование для участников Парада Победы! / Фото: ИТАР-ТАСС

«Пятая швейная фабрика», упоминаемая в знаменитом «Диалоге у телевизора» Владимира Высоцкого, — это ЗАО «Мишелин 95-Б» . На предприятии работала соседка Высоцкого, а позже поэт сам жил в Большом Каретном переулке, не так далеко от фабрики. Швейное производство, основанное еще в 1825-м, сейчас входит в число ведущих компаний столицы по выпуску мужской и детской одежды.

СПРАВКА

Диверсификационную модель производства — треть госзаказ, треть рабочая обувь, треть гражданская — на предприятии внедрил генеральный директор, доктор экономических наук Александр Никитин. Поездки по обувным предприятиям от Франции до Южной Кореи убедили руководство в надежности такой многовариативной модели хозяйствования. Также предприятие обладает патентом на ряд методов крепления подошвы, популярных в стране, что дает фабрике фору среди отечественных производителей.

ЦИФРЫ

300 операций, от раскроя кожи до пошива, выполняется при производстве обуви на фабрике «Парижская коммуна».

СОБЫТИЯ

Городская фармацевтика

По итогам 2021 года, столичные фармпредприятия нарастили объем выпускаемой продукции почти на 68 процентов. Как отметили в мэрии, таким образом компании не только обеспечили бесперебойную поставку лекарств, но и создали запас востребованных препаратов в городе.

Всего в Москве работает около 80 предприятий, где производятся медикаменты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, онкологии и других. Кстати, ранее именно в Москве впервые в РФ был опробован такой инструмент ГЧП, как офсетный контракт в фарминдустрии. Подобные соглашения стимулируют инвесторов открывать новые производства, гарантируя госзакупку продукции.

Школа инженеров

«Московская техническая школа» — городская сеть центров подготовки и переподготовки кадров для современной промышленности, открытая на базе ведущих вузов, выпустила первый поток студентов-инженеров.

Обучение по программе «Технологии связи» в стенах МТУСИ прошли 78 сотрудников 15 предприятий микроэлектроники и приборостроения. Скоро в рамках МТШ появится направление «Аддитивные технологии». Всего к 2024 году планируется подготовить более 4 тысяч инженеров по сквозным технологиям, заявила замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко.

Ценная бумага

Крупнейший отечественный производитель картонной упаковки для молока, кефира и другой жидкой продукции — предприятие «Ламбумиз», по итогам 2021 года, на 20 процентов увеличило выручку (она составила 1,2 миллиарда рублей). В целом городские власти отмечают рост спроса на бумажную упаковку в связи с развитием интернет-торговли. Всего в Москве более 40 производств бумаги и бумажных изделий. Лишь «Ламбумиз» ежегодно производит до 350 миллионов упаковок.

Предприятие, работающее с 1972 года, прошло технологическое переоснащение, в том числе были закуплены машины для изготовления ланч-боксов и стаканов WOK, пресс для работы с ламкартоном. Основное сырье поступает из регионов РФ. С 2018 года предприятие носит статус промкомплекса, дающий поддержку города, включая налоговые льготы.

Важная поддержка

По решению мэра Москвы, столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получит дополнительно 10 миллиардов рублей, чтобы помочь предприятиям адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления.

На архивном кадре запечатлен слесарь-сборщик Московского тормозного завода (ныне АО «МТЗ Трансмаш») / Фото: Владислав Шидловский / РИА Новости

От ремесленников до роботов

Центр Москвы — место, где зарождалась история всего города, в том числе и столичное производство. О предвестниках современных промышленных компаний ЦАО и легендарных брендах нам рассказал Денис Ромодин, москвовед, старший научный сотрудник музея Москвы.

— Известно, что в XVI–XVII веках Москва поделилась на производственные, ремесленные слободы (кузнецкая, бронная, гончарная и др.), что ярко отобразилось в названиях переулков, улиц и целых районов центра города, — рассказывает эксперт. — Уже в XVIII–XIX веках стали активно возникать ткацкие мануфактуры на Пресне, в Хамовниках и на Саввинской набережной.

По словам Дениса Ромодина, временем бурного роста новых производств в Москве стала вторая половина XIX века. Как раз тогда в городе появились химическая и машиностроительная промышленность, началась индустриализация берегов Яузы, которые в XVIII — начале XIX столетия были дворцово-усадебными территориями. Кроме того, большая часть Москвы-реки обросла фабриками и заводами.

Дополнительный импульс дало строительство железных дорог с транспортными узлами, ведь именно к концу XIX века за Рогожской заставой стала образовываться одна из обширнейших промышленных зон Москвы. Одновременно возникли крупные предприятия на окраине Пресни и в Замоскворечье.

— В 1870–1910-х годах на территории современного ЦАО было возведено множество интересных промышленных построек с применением красного кирпича, — напоминает москвовед. — Облик этих зданий копировал элементы замковой архитектуры и прочих, популярных в ту пору стилей.

В период Первой мировой войны в Москву эвакуировались производства с оккупированных земель. Так, в Хамовниках появился завод «Каучук», а закрытые казенные винные склады переоборудовались под актуальные производства, например, работающий и поныне тормозной завод на Лесной улице. В прошлом году МТЗ Трансмаш отметил 100-летие. Здесь были созданы самые первые отечественные тормозные системы для железнодорожного транспорта, и сегодня все подвижные составы для РЖД и метрополитена оборудованы фирменными тормозами.

В годы революции и Гражданской войны часть предприятий пострадала, а часть была вынуждена закрыться из-за серьезных проблем с сырьем и топливом. Восстановление началось в 1922–1925 годах, при этом на базе отдельных предприятий стали выпускать иную продукцию.

Так, бывший Казенный склад в Хамовниках превратился в завод «Луч», а Шаболовский пивоваренный завод — в кондитерскую фабрику «Ударница».

Следующим шагом стали модернизация и появление новых производств в центре 1930-х годах. Несмотря на военные годы и эвакуацию, с 1943–1944 годов все производства были возвращены.

Дальнейшим этапом стала модернизация и строительство новых зданий, причем зачастую на месте старых.

— 1970–1980-е — время последней основательной советской модернизации старых предприятий в центре города, — констатирует Ромодин. — В 1990-х многие предприятия оставались в собственности города, кто-то сдавал свои корпуса под офисы, склады, мелкие производства, но в целом приближался закат. Отдельные собственники по зарубежному образцу реконструировали промкорпуса под офисы.

Сейчас оставшиеся в центре предприятия переориентируются на требования времени: высокотехнологичность, цифровизация, компактность, экологическая безопасность.