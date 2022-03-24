Равнение на центр
По итогам 2021 года объем производимых в столице пищевых продуктов вырос на 8 процентов по сравнению с 2020-м и на 41 процент относительно 2019-го, сообщила замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко. Всего в городе 240 предприятий выпускают продовольствие, в том числе — легендарные кондитерские фабрики. О них и о других знаменитых брендах ЦАО — в серии публикаций, посвященной промышленности в округах.
100-летие отмечает легендарное московское производство — обувная фабрика «Парижская коммуна» в ЦАО. В ее обуви ходят военные, нефтяники, полярники, школьники.
В огне не горит, на морозе не мерзнет
— Сегодня мы выпускаем до миллиона пар в год, — рассказывает «Вечерней Москве» заместитель гендиректора по управлению производством ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», доктор технических наук Иван Татарчук. — Треть приходится на рабочую обувь, треть — на госзаказ, и треть — гражданский ассортимент (женская, мужская, детская обувь). Например, создание рабочей обуви — это особое направление: она изготавливается по спецзаказам металлургов, нефтяников, энергетиков с учетом нюансов конкретной отрасли.
Это функциональная обувь, защищающая ногу от ударов, уколов, скольжений... Так, высокая, прочная, термостойкая обувь металлургов не дает добраться жару доменных печей до стопы. А нефтяников на Севере обувь профессионально защищает от холода: у нее своя изоляционная «начинка» и конструкция верха, подходящая под теплую одежду. Есть коллекция для работников охраны атомных станций, а еще обувь против энцефалитного клеща для лесников: с ловушкой и тканью с пропиткой, которая парализует опасных насекомых.
В 2012 году фабрика получила премию правительства РФ за разработку научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий специальной обуви. А начиналось все в уже далеком 1922-м.
Первые шаги
Объединение «Москож» собрало пять мелких столичных обувных предприятий в одном из корпусов бывшей Михайловской мануфактуры в Замоскворечье. Так, в День Парижской коммуны, была основана Первая государственная фабрика механизированного производства обуви, на долгие десятилетия ставшая флагманом отрасли.
Именно инженеры «Парижской коммуны» в 1934 году сконструировали первый люлечный конвейер, положивший начало переводу обувного производства на непрерывный поток. Конвейеры позволили вдвое увеличить объем выпуска без расширения площадей фабрики.
В разгар Великой Отечественной войны, в 1943-м, здесь же внедрили новый метод изготовления армейских сапог — горячую вулканизацию: подошву из резины и каблук стали крепить к модели под воздействием тепла вместо гвоздей. За изобретение заводу вручили Красное знамя Государственного комитета обороны.
А командующий Степным фронтом, будущий Маршал Советского Союза Иван Конев, получив первую партию новых сапог, отправил благодарственное письмо предприятию с просьбой увеличить их выпуск.
— Фабрика являлась базовым предприятием Советского Союза, все современное, прогрессивное отечественное и зарубежное оборудование тестировалось здесь, — поясняет Иван Татарчук. — В конце 1980-х, во время активного развития компьютерной техники в мире, здесь внедрили первые линии для автоматизации трудоемких заготовочных операций, устанавливали робототехнику, станки с числовым программным управлением. В наши дни на фабрике используется трехмерное проектирование, автоматический раскрой, нанесение полноцветных принтов на кожу, лазерная гравировка.
У «Парижской коммуны» налажен полный цикл производства в столице, кроме того, продукцию выпускают на дочерних предприятиях в Тульской и Тверской областях. Фабрика сотрудничает с НИИ и учебными заведениями, чтобы создавать инновационную продукцию и готовить инженерно-технические кадры.
В штате работают дизайнеры, инженеры, технологи. Лишь за последние пять лет коллектив получил 40 патентов на промышленные образцы.
Для детей и взрослых
Что касается госзаказа, предприятие выпускает обувь по контрактам с Минобороны — армейские кожаные противоосколочные берцы из пуленепробиваемой ткани. В них ходят Росгвардия, десантники, МЧС, ФСБ.
— Обеспечиваем подразделения от Калининграда до Чукотки, по 200 тысяч пар ежегодно, — поясняет Татарчук. — Берцы изготавливаем с 2000-х годов, до этого выпускали сверхпрочные кирзовые сапоги. Девушки-курсантки маршируют на парадах по кремлевской брусчатке именно в наших сапогах.
Впрочем, как и юноши.
Но для многих россиян визитная карточка предприятия — детская обувь. Есть линейка для школы, профилактическая обувь.
Для ежегодной отраслевой выставки, проходившей в феврале, фабрика подготовила 700 артикулов детской обуви, комфортную обувь для мужчин и женщин всех возрастов.
Будущее рядом
Стратегические планы предприятия — продолжать совершенствовать многочисленный ассортимент по трем ведущим направлениям, опираясь на глубокие научные разработки. То есть ребрендинг в приоритете. И, безусловно, дальнейшее обновление производственных мощностей на основе автоматизации.
Например, в прошлом году на фабрике появился новый литьевой агрегат с умным роботом.
Также есть амбиции преобразовать структурное подразделение фабрики, центр моделирования технологий — с его лабораториями и высококлассными специалистами — в целый научно-производственный центр России.
СПРАВКА
Диверсификационную модель производства — треть госзаказ, треть рабочая обувь, треть гражданская — на предприятии внедрил генеральный директор, доктор экономических наук Александр Никитин. Поездки по обувным предприятиям от Франции до Южной Кореи убедили руководство в надежности такой многовариативной модели хозяйствования. Также предприятие обладает патентом на ряд методов крепления подошвы, популярных в стране, что дает фабрике фору среди отечественных производителей.
ЦИФРЫ
300 операций, от раскроя кожи до пошива, выполняется при производстве обуви на фабрике «Парижская коммуна».
СОБЫТИЯ
- Городская фармацевтика
По итогам 2021 года, столичные фармпредприятия нарастили объем выпускаемой продукции почти на 68 процентов. Как отметили в мэрии, таким образом компании не только обеспечили бесперебойную поставку лекарств, но и создали запас востребованных препаратов в городе.
Всего в Москве работает около 80 предприятий, где производятся медикаменты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, онкологии и других. Кстати, ранее именно в Москве впервые в РФ был опробован такой инструмент ГЧП, как офсетный контракт в фарминдустрии. Подобные соглашения стимулируют инвесторов открывать новые производства, гарантируя госзакупку продукции.
- Школа инженеров
«Московская техническая школа» — городская сеть центров подготовки и переподготовки кадров для современной промышленности, открытая на базе ведущих вузов, выпустила первый поток студентов-инженеров.
Обучение по программе «Технологии связи» в стенах МТУСИ прошли 78 сотрудников 15 предприятий микроэлектроники и приборостроения. Скоро в рамках МТШ появится направление «Аддитивные технологии». Всего к 2024 году планируется подготовить более 4 тысяч инженеров по сквозным технологиям, заявила замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко.
- Ценная бумага
Крупнейший отечественный производитель картонной упаковки для молока, кефира и другой жидкой продукции — предприятие «Ламбумиз», по итогам 2021 года, на 20 процентов увеличило выручку (она составила 1,2 миллиарда рублей). В целом городские власти отмечают рост спроса на бумажную упаковку в связи с развитием интернет-торговли. Всего в Москве более 40 производств бумаги и бумажных изделий. Лишь «Ламбумиз» ежегодно производит до 350 миллионов упаковок.
Предприятие, работающее с 1972 года, прошло технологическое переоснащение, в том числе были закуплены машины для изготовления ланч-боксов и стаканов WOK, пресс для работы с ламкартоном. Основное сырье поступает из регионов РФ. С 2018 года предприятие носит статус промкомплекса, дающий поддержку города, включая налоговые льготы.
- Важная поддержка
По решению мэра Москвы, столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получит дополнительно 10 миллиардов рублей, чтобы помочь предприятиям адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления.
От ремесленников до роботов
Центр Москвы — место, где зарождалась история всего города, в том числе и столичное производство. О предвестниках современных промышленных компаний ЦАО и легендарных брендах нам рассказал Денис Ромодин, москвовед, старший научный сотрудник музея Москвы.
— Известно, что в XVI–XVII веках Москва поделилась на производственные, ремесленные слободы (кузнецкая, бронная, гончарная и др.), что ярко отобразилось в названиях переулков, улиц и целых районов центра города, — рассказывает эксперт. — Уже в XVIII–XIX веках стали активно возникать ткацкие мануфактуры на Пресне, в Хамовниках и на Саввинской набережной.
По словам Дениса Ромодина, временем бурного роста новых производств в Москве стала вторая половина XIX века. Как раз тогда в городе появились химическая и машиностроительная промышленность, началась индустриализация берегов Яузы, которые в XVIII — начале XIX столетия были дворцово-усадебными территориями. Кроме того, большая часть Москвы-реки обросла фабриками и заводами.
Дополнительный импульс дало строительство железных дорог с транспортными узлами, ведь именно к концу XIX века за Рогожской заставой стала образовываться одна из обширнейших промышленных зон Москвы. Одновременно возникли крупные предприятия на окраине Пресни и в Замоскворечье.
— В 1870–1910-х годах на территории современного ЦАО было возведено множество интересных промышленных построек с применением красного кирпича, — напоминает москвовед. — Облик этих зданий копировал элементы замковой архитектуры и прочих, популярных в ту пору стилей.
В период Первой мировой войны в Москву эвакуировались производства с оккупированных земель. Так, в Хамовниках появился завод «Каучук», а закрытые казенные винные склады переоборудовались под актуальные производства, например, работающий и поныне тормозной завод на Лесной улице. В прошлом году МТЗ Трансмаш отметил 100-летие. Здесь были созданы самые первые отечественные тормозные системы для железнодорожного транспорта, и сегодня все подвижные составы для РЖД и метрополитена оборудованы фирменными тормозами.
В годы революции и Гражданской войны часть предприятий пострадала, а часть была вынуждена закрыться из-за серьезных проблем с сырьем и топливом. Восстановление началось в 1922–1925 годах, при этом на базе отдельных предприятий стали выпускать иную продукцию.
Так, бывший Казенный склад в Хамовниках превратился в завод «Луч», а Шаболовский пивоваренный завод — в кондитерскую фабрику «Ударница».
Следующим шагом стали модернизация и появление новых производств в центре 1930-х годах. Несмотря на военные годы и эвакуацию, с 1943–1944 годов все производства были возвращены.
Дальнейшим этапом стала модернизация и строительство новых зданий, причем зачастую на месте старых.
— 1970–1980-е — время последней основательной советской модернизации старых предприятий в центре города, — констатирует Ромодин. — В 1990-х многие предприятия оставались в собственности города, кто-то сдавал свои корпуса под офисы, склады, мелкие производства, но в целом приближался закат. Отдельные собственники по зарубежному образцу реконструировали промкорпуса под офисы.
Сейчас оставшиеся в центре предприятия переориентируются на требования времени: высокотехнологичность, цифровизация, компактность, экологическая безопасность.