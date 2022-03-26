«Дефолт не грозит»: как быстро Россия справится с последствиями санкций

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В 2022 году у России гораздо больше возможностей расплачиваться по своим обязательствам, чем в 1998-м. Из-за санкционного давления в стране будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

По его словам, дефолт 1998 года был вызван неудачно выбранной финансовой политикой страны.

— Тогдашнее правительство развернуло широкомасштабные финансовые заимствования для поддержания стабильности бюджета без ясного расчета на то, каким образом страна будет по этим заимствованиям расплачиваться. К осени 1998 года сложилась ситуация, когда бюджетных возможностей российского правительства было недостаточно, чтобы расплачиваться по своим обязательствам. Это была очень авантюрная игра, — объяснил эксперт.

Как отметил Колганов, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.

До начала санкционной кампании имевшиеся в России резервы с лихвой перекрывали весь объем долга, заметил собеседник «ВМ».

— Если предположить, что были бы предъявлены к оплате все суверенные облигации, выпущенные Россией, то Россия могла бы полностью их выкупить. Но такого быть не может: у них есть определенные сроки погашения, все одновременно предъявить невозможно. Сейчас ситуация несколько тяжелее, но текущие платежи и выкуп тех облигаций, срок погашения которых наступил, Россия может совершать безболезненно, — рассказал экономист.

Колганов обратил внимание, что Россия сильно зависит от поставок из других стран в трех областях: машиностроительная продукция (станки и промышленное оборудование), компоненты для микроэлектроники (в первую очередь микрочипы) и лекарственные субстанции.

Неясность с поставками из других стран — главная особенность сложившейся ситуации, подчеркнул экономист.

— В 2014 году по этим критическим технологиям нам удары не наносились. Сейчас пытаются с этой стороны прижать, поэтому нам придется весьма сложно. Но Россия полностью не утратила технологического потенциала в этих областях. Есть потенциал для его восстановления. Будет и налаживание отношений с Азией. Импортозамещение по щелчку пальцев сделать невозможно — это требует значительных усилий и времени. А вот переключиться на других поставщиков можно гораздо быстрее, — объяснил Колганов.

Сроки восстановления экономики зависят от того, насколько долго Запад сможет поддерживать санкционный режим, отметил эксперт. Если он сохранится навсегда, потребуется от пяти до семи лет, чтобы полностью справиться с последствиями санкций, и примерно от года до полутора лет, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, спрогнозировал специалист.

При этом ждать прекращения санкций не стоит, уверен Колганов.

— Если санкционное давление прекратят — зависит от того, полностью это будет сделано или частично и как быстро санкции будут отменяться. Хотя я не верю, что западные политики полностью прекратят санкционное давление. Многие из них уже связали свою карьеру с этим режимом, им будет тяжело отрабатывать обратно. Но если они пойдут на попятную, то тут разные сроки восстановления можно называть: от двух–трех лет до пяти–семи, — отметил собеседник «ВМ».

Экономист заметил, что санкционное давление невыгодно и для самих стран, вводящих санкции. Однако, даже если оно будет продолжаться, России дефолт не грозит, заключил Колганов.