«Экономика США дышит на ладан»: как юань на самом деле может заменить доллар

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Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юань вместо доллара в торговле с КНР станет «настоящим взрывом» для нефтяного рынка и будет иметь серьезные последствия для финансовой системы, считают китайские специалисты. О том, как это повлияет на юань и может ли в перспективе китайская валюта стать заменой доллару в мире, «Вечерней Москве» рассказал экономист Вячеслав Зайченко.

По его словам, юань способен стать востребованной валютой на мировом рынке при соблюдении некоторых условий.

— Шансы у юаня есть, но, чтобы стать мировой валютой, нужно больше сделок. И чтобы это была не единственная операция у Saudi Aramco: они говорят уже шесть лет, что будут вести торговлю в юанях. Самое главное — начать процесс переоценки, не в долларах оценивать (котировка-то в долларах, все торги — в долларах). Основная суть заключается в этом, а не в том, что вместо доллара они купят юань и рассчитаются за нефть. Если котировку будут рассчитывать в юанях хотя бы для Китая, то это будет прецедент, — отметил собеседник «ВМ».

Китайская экономика растет на протяжении почти четырех лет подряд при минимальной инфляции, заметил эксперт. Однако, чтобы юань стал резервной валютой, необходима уверенность в сохранении такого же уровня инфляции. По словам специалиста, доллар стал мировой валютой благодаря тому, что у Америки в середине XX века не было рисков дефолта, а колебания доллара были самыми низкими в мире.

Экономист подчеркнул, что использование юаня в сделках Saudi Aramco может повлиять на положение юаня и пошатнуть положение доллара, которое становится все хуже.

— Если эта сделка пойдет в юанях и они уже в этом году начнут рассчитываться в юанях, то это будет исторический момент, будет огромная волна на весь рынок. Я даже не знаю, какие будут последствия, потому что экономика Америки на ладан дышит уже не первый год. Инфляция высокая, колоссальный отток инвестиций продолжается второй год, приток капитала не покрывает отток. Порядка 400 миллиардов было на 17 марта отток, приток — всего лишь 180, а экономика Америки вся строится на притоке, — объяснил специалист.

Как отметил Зайченко, Китай активно давит на Тайвань, в котором сосредоточено мировое производство полупроводников. В случае если Тайвань отойдет Китаю, у доллара не будет никаких перспектив. Вслед за этим начнутся проблемы у Евросоюза, который сильно зависит от Америки, уверен экономист.

Специалист заметил, что торговые отношения России и Китая пока развиты слабо. В некоторых случаях расширение торговых отношений может привести к появлению зависимости от курса китайской валюты.

— Потенциал торговли не реализован вообще: официальная статистика показывает порядка 20 с чем-то процентов — думаю, так оно и есть. Как только мы глубже интегрируемся с китайской экономикой, если наши объемы газа и нефти пойдут в Китай даже по особым ценам, то можем начать зависеть от колебаний курса юаня. То есть если порядка 60 процентов энергоносителей будем отгружать Китаю. Если такого не будет, тогда влияние будет несильным, — отметил эксперт.

По словам Зайченко, в Америку поставлялось значительно больше энергоресурсов, чем сообщается в СМИ. Именно с этим связан колоссальный рост цен на топливо в США. Если эти объемы будут направлены в Китай, весь американский рынок будет потерян, резюмировал специалист.

Снижение популярности доллара в мире еще больше ускорится после заморозки российских активов, отметил эксперт.

— Заморозки активов ЦБ, которые сейчас идут на корреспондентских счетах Америки — это по факту, воровство, выстрел в голову чистой воды. Никто работать с долларом и евро не будет: они лежат на корреспондентских счетах американских и европейских банков. Если они так легко забирают деньги, то получается, что ничьи деньги не принадлежат их владельцам. Как можно вести торговые отношения с партнером, который у вас открыто из кармана забирает деньги? Среди своих коллег знаю мнение: это сильно всех напугало — никто не хочет туда инвестировать, все перейдут на Китай, — заметил экономист.

При этом, по словам собеседника «ВМ», вклады в юанях в России делать не стоит: юань — сложный финансовый инструмент, который интересен только с точки зрения экспортно-импортных отношений.

Российским инвесторам стоит работать с акциями китайских компаний, уверен Зайченко.

— Очень выгодно инвестировать во что-то более материальное: например, в акции китайских компаний. Это гораздо выгоднее, чем держать вклад в юанях. С юанем надо работать на фондовом или долговом рынке, — посоветовал экономист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: пока прогнозировать время полного перехода на юань сложно. Однако очевидно, что Россия будет уходить от любого сотрудничества с Америкой и Европой, в том числе в сфере энергетики, заключил эксперт.