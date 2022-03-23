Эксперт: Возможный переход Saudi Aramco на юань вместо доллара станет «настоящим взрывом»

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Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юань вместо доллара в торговле с КНР станет «настоящим взрывом» для нефтяного рынка и будет иметь серьезные последствия для финансовой системы. Об этом в среду, 23 марта, сообщил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

Он считает, что после новостей о возможном использовании Саудовской Аравии китайской валюты вместо доллара для нефтяных сделок, а также о диалоге России и Индии о создании плятежного механизма рупия-рубль западная общественность заговорила об ослаблении гегемонии американской валюты.

Сам переход Saudi Aramco на юань при торговле с Китаем сильно повлияет на сырьевой рынок, считает Юйгуй.

— Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты, — заявил он в статье издания Huánqiú Shíbàо.

Более того, эксперт напомнил, что цикл доминирующей государственной валюты составляет около 100 лет. Так, с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году до падения доллара «осталось совсем немного», так как «любая гегемонистская денежная система однажды обязательно рухнет», резюмировал Юйгуй.

Декан факультета международных финансов и торговли также сформулировал три основных проблемы доллара. В краткосрочной перспективе — высокая стоимость поддержания существующей системы для США, в среднесрочной — утрата господства нефти в контексте «углеродной нейтральности», а в долгосрочной перспективе, согласно мнению Юйгуя, США вовсе утратит статус лидирующей экономики мира.

21 марта в СМИ сообщалось, что переговоры Саудовской Аравии и КНР по поводу продажи нефти за юани вместо долларов являются результатом пренебрежительного отношения Вашингтона к Эр-Рияду и оцениваются как «значительная потеря» Штатов.