«Свято место пусто не бывает»: какие компании первыми вернутся в Россию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около половины россиян ожидают возвращения ушедших из страны брендов в течение года. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом, чтобы выяснить, каковы у покинувших страну брендов шансы вернуться в Россию и кто из них будет возвращаться в числе первых.

Будет конкуренция

При возврате на российский рынок ушедшие компании столкнутся с резко возросшей конкуренцией, отметил специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.

— При возврате им нужно будет понимать, что их место может быть занято. Активная позиция нашего правительства и президента заключается в том, что мы выступаем против жесткой национализации. При этом прекрасно понимаем, что рынок должен быть всегда наполнен теми товарными предложениями, которые необходимы при той или иной специализации, — рассказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что конкурировать ушедшим компаниям придется не только с отечественными производителями: целый ряд брендов продолжил работу в России. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон рекомендовал французскому бизнесу не предпринимать поспешных действий. По словам Краснова, представители брендов понимают, что с заявлениями об уходе нужно быть осторожнее, поэтому и говорят только о временном прекращении работы.

Специалист отметил, что многие товары в России ассоциируются с продукцией других государств. При этом для потребителя важно, чтобы продукт, который больше не представлен в России, можно было заменить, уверен Краснов.

— Так, мы понимаем, что коньяк и парфюмерия — это Франция, у нас есть потребители этих брендов. Но, как показало наше импортозамещение, к примеру, в области сельского хозяйства, сейчас у нас делают прекрасные виды камамбера, которые ничуть не уступают французским аналогам. Так что стереотипы могут быть и нарушены. Но, допустим, если речь идет об очень крутой программе, без которой человек не сможет зарабатывать деньги, то это уже другой разговор. В маркетинге не бывает четко выраженных рекомендаций. Рынки и ситуации разные, — резюмировал Краснов.

Как заметил собеседник «ВМ», со временем в страну захотят вернуться все бренды, которые сейчас отказались от российского рынка.

Не хотят терять рынок

Эксперт отметил, что многие бренды будут возвращаться в Россию до стабилизации политической обстановки. В частности, это касается автомобильной индустрии.

— Пример: Toyota, которая заявила, что уходит, а потом взяла и осталась. Я думаю, будет возвращение всего автомобильного сектора. Все прекрасно понимают, какая высокая конкуренция существует на этом рынке, никто не захочет ее терять, — уверен специалист.

Краснов заметил, что в России продолжило работу значительное количество магазинов одежды. Также, по мнению специалиста, в обозримом будущем стоит ожидать возобновления работы сети IKEA, у которой значительные производственные мощности находятся в России и Белоруссии.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», потребители очень легко отказываются от любимой еды, если находят альтернативу.

— «Макдоналдс», вполне возможно, и захочет что-то сделать, но может не успеть: сейчас Собянин выделил деньги на развитие российских сетей быстрого питания. Турки уже на подходе: они хотят заместить «Макдоналдс» и по ценам, и по ассортименту. В фастфуде одна из самых быстрых на рынке смен лояльности к бренду. Грубо говоря, ушел «Макдоналдс» — все перешли в «Теремок». Главное, чтобы это было качественно, вкусно и дешево: свято место пусто не бывает, — объяснил Краснов.

Маркетолог отметил, что цены на товары ушедших брендов после их возвращения будут зависеть не только от курса доллара, но и от того, станут ли они закладывать в стоимость «опасения» по поводу возможного обострения политической обстановки.