Чем обернется для россиян легализация серого импорта

Изобретатель Шурик (Александр Демьяненко) приобретает дефицитные комплектующие у перекупщика-спекулянта (Эдуард Бредун) / Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» / 1973 год

Ответом на санкции против России должна стать реализация инициативы российского правительства по легализации параллельного, проще говоря, серого импорта.

У простых обывателей «серый» (он же — параллельный) импорт ассоциируется, скорее, с заменой одного ширпотреба каким-то аналогом, но с уже другой этикеткой. Помните, как после запрета российских властей на ввоз в нашу страну ряда продуктов питания на прилавках довольно быстро появились белорусские креветки? Хотя даже те, у кого в школе была двойка по географии, знают, что никаких морей в Белоруссии нет. И собственным морепродуктам там взяться просто неоткуда. Так откуда дровишки, то бишь креветки? А просто соседи закупали их у производителей за рубежом, расфасовывали, ставили логотип местной фирмы, и товар отправлялся в Россию уже в качестве белорусского.

На деле же параллельный импорт — это другое. Объясняем на пальцах: вот есть две группы стран. В одной, допустим, США, Япония, Турция, Швейцария, в другой — Камбоджа, Шри-Ланка, Албания, Мозамбик, Ботсвана. Разница между ними не только в уровне экономического развития и благосостояния, но и в режиме импорта. В странах из первой группы параллельный импорт разрешен, в странах из второй — нет.

Что это означает на практике? К примеру, условная японская компания «Сикока-сикока» привозит в США свой продукт, американцы его сертифицируют, выдают разрешение и все — торгуй не хочу. Причем право на это имеет не одна только «Сикока», а любая другая компания из стран первой группы, которая легально приобрела данный товар. То есть если цены «Сикоки» нас не устраивают, берем то же самое у других, подешевле. Все абсолютно законно, и никаких проблем с гарантийным обслуживанием. Свободная конкуренция и никакой монополии.

А вот в странах второй группы, наоборот, иностранный монополизм правит бал. И, кроме как у официального дилера, ничего ни купить, ни обслужить. Монополист получает полный контроль над местным рынком, и для потребителя результат этого печален: задранные цены, искусственно ограниченный ассортимент и — вишенкой на торте — более низкое качество продукции.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

К примеру, в июле 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за нарушения Закона о защите конкуренции. Оказалось, что производитель стиральных капсул Ariel импортировал в Россию товар, отличающийся по составу от продукции, продаваемой в Европе. Фирма не указывала данную информацию на упаковке, чем вводила в заблуждение российских покупателей.

Историй таких хватало в России, где в еще недавнем прошлом параллельный импорт был запрещен статьей 1487 Гражданского кодекса РФ, согласно которой товар может ввозиться непосредственно самим правообладателем или с его согласия.

То есть по российскому законодательству параллельный импорт считался контрабандой. Подобная законодательная удавка не только давала компаниям-монополистам произвольно завышать цены на свою продукцию или услуги, но и служила рычагом для давления на российских импортеров и производителей, а через них — и на власти страны.

— Легализация параллельного импорта — вынужденная мера, необходимая для противодействия западным санкциям, — отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. — Речь идет о ввозе в Россию товаров, которые здесь не производятся, а также о комплектующих и материалах, которые используются в промышленности, но не имеют отечественных аналогов.

Схожего мнения придерживаются и представители зарубежного бизнеса.

— Ранее импорт товаров осуществлялся лишь с согласия владельца бренда, однако ослабление права интеллектуальной собственности позволит снизить давление санкций. Возможно, товары будут ввозить в Россию через Белоруссию или Казахстан, — говорит Майкл Маллой, юрист западной компании, работающей в России.

В конце марта правительство разрешило ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Минпромторгу поручили составить перечень таких товаров. Об этом четко рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

— В России недавно был принят закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира, — заявил премьер-министр.

В Минпромторге, в свою очередь, заверили, что параллельный импорт вовсе не означает легализацию контрафакта: речь идет о поставках оригинальных товаров с соблюдением всех таможенных процедур, только по альтернативным каналам.

К слову, легализацию параллельного импорта обсуждали еще в 2015 году, когда не было никакого массового ухода зарубежных компаний из нашей страны. Тогда запрет на параллельный импорт так и не сняли — поставщики-монополисты выступили резко против. И сумели убедить ответственных лиц во властных структурах не давать хода этой инициативе.

Отечественные предприниматели позитивно оценивают решение властей. По словам учредителя крупной транспортной компании Игоря Ребельского, параллельный импорт в текущих условиях является необходимостью, так как многие российские и зарубежные компании, у которых было право на ввоз продукции, прекратили поставлять в нашу страну комплектующие, запчасти, оборудование, компьютеры, технику. — Мера позволит российским импортерам переориентироваться на другие рынки, чтобы продолжить поставки. Это означает, что есть, например, в Азии ряд производителей, имеющих представительства там, которые, возможно, будут готовы отгружать в Россию, — считает бизнесмен.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Что выигрывают обычные россияне от легализации параллельного импорта? Тут ответ получается короткий: достаточный ассортимент привычных товаров (лекарства, парфюмерия, средства гигиены и многое другое).

А какая выгода от этого государству и отечественным производителям? Тоже самая прямая: во сведениям, которые уже просочились в прессу, Минпромторг планирует разрешить параллельный импорт практически всех товаров — от потребительских и промышленных до сырья. За основу взят список, который уже обсуждали в 2015 году. В него вошли электроника, техника, запчасти, комплектующие, продукция высоких и наукоемких технологий. Таким образом, волевым решением руководства Россия выходит из стран третьего мира, задавленных наживающимися на них монополистами.

Кроме того, параллельный импорт сводит на нет антироссийские санкции. Такое мнение, к примеру, высказало британское издание Telegraph. В статье про решение легализовать «серый» импорт в России Telegraph отмечается, что санкции могут потерять смысл, так как россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты. А сами бренды тоже могут извлечь выгоду из ситуации.

— Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке, — говорится в статье со ссылкой на экономического консультанта.

Издание считает, что многие западные компании готовы возобновить торговлю с Россией в обход санкций. Потому в параллельном импорте заинтересованы обе стороны: российские покупатели, не желающие мириться с вынужденным дефицитом, и западные компании, не желающие терять рынок сбыта. И этот взаимный интерес может свести на нет все экономические ограничения, введенные Западом против России из-за спецоперации на Украине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Калинин президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:

— Мы за идею распространить отмену ответственности за параллельный импорт лишь с некоторыми исключениями. Если сейчас излишне забюрократизировать процедуру параллельного импорта, то из здравой идеи можно получить пустые полки в магазинах.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В 2014 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, предусматривавший окончательную легализацию параллельного импорта (ввоза брендовых товаров без разрешения правообладателей товарных знаков). Документ устанавливал изъятие из международного принципа исчерпания прав для компаний, которые локализовали свое производство в России. ФАС предлагала узаконить параллельный импорт с 1 января 2020 года.