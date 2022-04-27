Что Польша и Болгария будут делать без российского газа

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Российский Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG до тех пор, пока страны не оплатят их в рублях. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, Польша и Болгария — активные потребители российского газа. При этом обе страны будут искать ему замену.

— И у Польши, и у Болгарии зависимость большая, но и там, и там есть надежда на какие-то вторичные методы. Польша надеется на американцев. Болгария всегда «сидела» на южном и турецком потоке: думаю, если они что-то не купят у нас, то купят у турков. В Турции газ будет дороже, потому что турки продают наш же газ и, естественно, не дешевле, чем сами покупают. Но зато верность европейской солидарности будет реализована, — рассказал собеседник «ВМ».

Польша настроена враждебно к России, ее позиция напоминает позицию Украины: «все, что плохо для России, хорошо для Польши», отметил эксперт. Экономика страны показывает активный рост, поэтому они могут себе позволить закупать газ дороже и пойти на потери «из-за нелюбви к России», подчеркнул Журавлев.

По мнению политолога, дальнейшие действия Болгарии и Польши могут отличаться.

— К осени они надеются решить все вопросы. Если их надежды не оправдаются. Болгары, думаю, перейдут на рубли. А вот Польша будет стоять до конца, — предположил специалист.

Следующими странами, в которые Россия прекратит поставки из-за отказа платить в рублях, могут стать Словакия и Чехия, предположил эксперт. В Вишеградской группе (экономическое объединение, участниками которого являются Польша, Словакия, Чехия и Венгрия — прим. «ВМ») Польша играет значительную роль и будет активно давить на Словакию и Чехию. При этом Венгрия, также входящая в объединение, занимает антиукраинскую позицию, поэтому согласится на оплату в рублях, уверен собеседник «ВМ».

Германия хотела бы согласиться на условия России, однако испытывает сильное давление, отметил политолог.

— Немцы уже говорили, что, возможно, будут платить в рублях. Вопрос, насколько они могут выдержать давление Америки и Польши. Польша настроена антироссийски, потому что искренне проводит свои границы по восточной границе Смоленской области. Кроме того, она считает, что может быть лидером Европы, а Германия должна уступить это место. Германия сейчас — лидер континентальной Европы, той Европы, которая не хочет войны на своих границах, Европы, которая нас не любит, но старается с нами договариваться. А поляки — проамериканский режим, который надеется стать главным в Европе. Шольц поэтому так и виляет. Он не хочет отказываться от нашего газа и готов платить в рублях, — объяснил эксперт.

Эстония, Латвия и Литва уже отказались от российского газа, при этом размеры их экономик позволяют сделать это безболезненно, отметил политолог. Зависимость от российского газа есть у Франции, однако она надеется на поставки из Америки. Высокая зависимость от газа из РФ у Румынии, которая отличается выраженной прозападной политикой. Там все будет зависеть от того, что победит — идеология или здравый смысл, заключил Журавлев.