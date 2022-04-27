Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG

Налив битума на МНПЗ / Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.

Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

— В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем, — говорится в сообщении компании.

26 апреля польская PGNiG получила от Газпрома уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля. Аналогичным образом Газпром уведомил болгарскую компанию «Булгаргаз» о том, что прекратит поставки сжиженного природного газа.

В этот же день уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не собирается платить за российский газ в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.