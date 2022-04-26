Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Фото: depositphotos

Польша не собирается платить за российский газ в рублях. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, власти страны готовы к рискам, которые могут возникнуть после отказа платить за энергоресурс в российской валюте.

— Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки, — цитирует Наимского РИА Новости.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, отметил Юшков, отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.