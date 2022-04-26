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PGNiG получила уведомление от Газпрома об остановке поставок газа

Евгений Белоусов

В мире
PGNiG получила уведомление от Газпрома об остановке поставок газа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Польская PGNiG получила от Газпрома уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 26 апреля.

— Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

До этого официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что холдинг не подтверждает информации, что поставки российского газа в Польшу уже остановлены.

В этот же день сообщалось, что Польша прекратила получать российский газ, так как истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Уточняется, что эту информацию изданию неофициально подтвердили источники в польском концерне и правительстве страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

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