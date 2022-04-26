Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Россия прекратила поставлять газ в Польшу

Евгений Белоусов

В мире
СМИ: Россия прекратила поставлять газ в Польшу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Польша прекратила получать российский газ, так как истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Об этом сообщил новостной портал Onet во вторник, 26 апреля.

— Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, стало известно Onet неофициально, — говорится в публикации.

Уточняется, что эту информацию изданию неофициально подтвердили источники в польском концерне и правительстве страны. Onet также пишет, что в Министерстве климата и окружающей среды Польши в связи с этим собрали кризисный штаб, передает РИА Новости.

В этот же день уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша отказалась оплачивать энергоресурсы из России рублями. По его словам, власти страны готовы к рискам, которые могут возникнуть после отказа платить за энергоресурс в российской валюте.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, отметил Юшков, отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон.

Польша Россия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте