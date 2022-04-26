СМИ: Россия прекратила поставлять газ в Польшу

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Польша прекратила получать российский газ, так как истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Об этом сообщил новостной портал Onet во вторник, 26 апреля.

— Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, стало известно Onet неофициально, — говорится в публикации.

Уточняется, что эту информацию изданию неофициально подтвердили источники в польском концерне и правительстве страны. Onet также пишет, что в Министерстве климата и окружающей среды Польши в связи с этим собрали кризисный штаб, передает РИА Новости.

В этот же день уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша отказалась оплачивать энергоресурсы из России рублями. По его словам, власти страны готовы к рискам, которые могут возникнуть после отказа платить за энергоресурс в российской валюте.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, отметил Юшков, отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон.