Газпром прокомментировал информацию об остановке поставок газа в Польшу

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Газпром не подтверждает информацию о том, что поставки российского газа в Польшу уже остановлены. Об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов во вторник, 26 апреля.

Однако, добавил он, уже сегодня Польша обязана заплатить рублями за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Польша прекратила получать российский газ, так как истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Уточняется, что эту информацию изданию неофициально подтвердили источники в польском концерне и правительстве страны.

В этот же день уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша отказалась оплачивать энергоресурсы из России рублями. По его словам, власти страны готовы к рискам, которые могут возникнуть после отказа платить за энергоресурс в российской валюте.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.