Как изменение распределения налога на прибыль поможет регионам

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Министерство финансов собирается изменить распределение налога на прибыль по регионам. В ведомстве полагают, что мера сделает систему распределения средств более справедливой. О новой формуле налога на прибыль и ее влиянии на региональные бюджеты — в материале «Вечерней Москвы».

Как налог на прибыль распределяется сейчас

В настоящее время ставка налога на прибыль — 20 процентов: 3 процента идут в федеральный бюджет (их выплачивает головная организация), а 17 процентов — в бюджет региона. Долю налога, которая идет в федеральный бюджет выплачивает головная организация. В свою очередь, 17 процентов, предназначенные региональным бюджетам, распределяются между подразделениями и головной организацией пропорционально прибыли и выплачиваются ими по месту нахождения. Таким образом, чем больше компания зарабатывает в конкретном регионе, тем больший процент от прибыли этот регион и получит в качестве налога.

При этом доля прибыли определяется с учетом одного из двух параметров — размер фонда оплаты труда (ФОТ) и средневзвешенная численность работников. Компания налогоплательщик сама выбирает, какой из них использовать.

ФОТ зачастую зависит от уровня зарплат в регионе: в каких-то регионах труд стоит дешевле, в каких-то дороже. Таким образом, если этот показатель присутствует в формуле, то появляется связь между размером налога на прибыль и средней зарплатой в регионе: чем меньше уровень средних зарплат, тем ниже поступления налога на прибыль.

Предложение Минфина

По данным РБК, Минфин хочет исключить из формулы расчета налога на прибыль ФОТ, чтобы регионы с более низким уровнем зарплаты получали больше. В ведомстве отметили, что в рамках действующего налогового законодательства большая часть поступлений от налога на прибыль приходится на регионы, в которых находится производственная база и имеется большее число рабочих мест.

— В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве, — пояснили в ведомстве.

Какие регионы получили больше всего налога на прибыль

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2021 году больше всего налога на прибыль организаций получила Москва. На столицу пришлось свыше 26 процентов всех отчислений данного налога.

Первая шестерка регионов по сбору налога на прибыль в прошлом году выглядит так:

Москва — 977 млрд рублей. Красноярский край — 116 млрд рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ — 99 млрд рублей. Кемеровская область — 98 млрд рублей. Челябинская область — 96 млрд рублей. Ханты-Мансийский автономный округ — 95 млрд рублей.

Мнение эксперта

В разговоре с «ВМ» кандидат юридических наук, руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин предположил, что нововведение Минфина несильно изменит ситуацию с поступлением налога на прибыль в бюджеты регионов с небольшим числом рабочих мест и невысоким уровнем средних зарплат.

— Подавляющее число организаций и так использует в расчете средневзвешенную численность работников, а не фонд оплаты труда, так как это более стабильный и понятный показатель. Предложенная Минфином мера, по сути, исключает выбор, который и так не пользуется популярностью. Так что существенных изменений ожидать не стоит, — объяснил собеседник «ВМ».

Вероятно, исключение ФОТ из формулы расчета налога на прибыль увеличит поступления в бюджеты некоторых регионов. Однако потенциальное изменение, скорее всего, будет несущественным, отмечает Брызгалин.

Ставка на налог на прибыль не меняется с 2008 года. В тот год ее снизили с 30 до нынешних 20 процентов. По мнению эксперта, вопрос об изменение ставки регулярно обсуждается, однако консенсуса по поводу ее повышения или понижения нет.

По мнению собеседника «ВМ», действительно «революционным» изменением, которое могло бы значительно увеличить поступления в бюджеты регионов, связано с налогом на добавленную стоимость (НДС).

— НДС — самый главный налог. Сейчас он целиком идет в федеральный бюджет. Было время, когда 25 процентов от этого налога оставались в регионах. И регионы этим были довольны, потому что они таким образом были заинтересованы в создании добавленной стоимости на своей территории. Впоследствии все это передали в федеральный бюджет, оставив регионам налог на прибыль. Но этот налог достаточно «скользкий» и нестабильный: сегодня прибыль есть, завтра нет, — заключил эксперт.