Спустить миллионы на хоромы: что происходит с рынком элитного жилья в столице

Элитный жилой комплекс в Гранатном переулке. Интерьер холла / Фото: Readovka.news

Столичный рынок элитного жилья всегда отличался своей дороговизной. Однако этой весной эксперты из крупного риелторского агентства зафиксировали особый рост — приблизительно на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерка» узнала, что происходит с рынком элитной недвижимости и почему она перестала пользоваться спросом.

Недавно в соцсетях наделал много шума особняк на Новорижском шоссе. Площадь четырехэтажного дворца составляет 7000 квадратных метров. Чертоги обустроены в лучших традициях новейшей российской «аристократии»: здесь есть громадная столовая, три гостиные, кинозал, залы для гольфа и для игры в боулинг, громадный бассейн в восточном стиле и ванна на постаменте из оникса.

По слухам, принадлежит архитектурный шедевр не россиянину, а иорданцу, который строит у нас в стране инфраструктуру для нефте- и газодобывающей отрасли. От сделки он намерен выручить 10 миллиардов рублей (124 миллиона долларов). Независимые эксперты подсчитали, что на отделку особняка хозяин мог потратить около 12 миллиардов.

Эксперт по продаже элитной недвижимости Сергей Нестеренко считает, что продавец дворца — если и выручит заявленные десять миллиардов, то нескоро.

— После некоторого оживления рынок элитной недвижимости «завис», — говорит эксперт. — В условиях повышенной неопределенности супердорогие объекты вряд ли будут продаваться скоро.

Прогнозировать сегодня труднее, чем когда-либо. В прошлом году объем продаж элитной недвижимости в столице достиг 202 миллиардов рублей. Объем рынка в высшем сегменте вырос на 44 процента по сравнению с 2020 годом. Одним из самых дорогих проданных объектов стал пентхаус в жилом комплексе на улице Пречистенке за 2,2 миллиарда рублей. Его собственницей стала Ольга Михельсон, жена председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона. На втором месте апартаменты родственника бывшего президента Узбекистана Анвара Абдуллаева в здании гостиницы «Украина» за 1,7 миллиарда. На третьем — квартира площадью 440 квадратных метров в жилом комплексе в Гранатном переулке, стоимость которой превышает 1,2 миллиарда рублей. Ее хозяин — экс-муж солистки группы «Лицей» Изольды Ишханишвили, предприниматель Дмитрий Десятников.

В этом году ни о каком подобном «ажиотаже» мечтать не приходится. Ожидается очень заметное снижение количества сделок, подчеркивает Нестеренко:

— Это мы фиксировали уже в начале февраля, и теперь тенденция нарастает.

Возможно, цены на жилье, выставленные изначально, будут корректироваться. И сейчас предложение превышает спрос. По итогам первого квартала года на рынке новостроек премиум и элитного сегмента объем предложения уменьшился на 13 процентов, спрос — на 17 процентов.

Есть несколько влияющих на ситуацию факторов. Во-первых, в строящееся жилье вкладывать перестали совсем. Во-вторых, продавцов заметно больше, чем покупателей. И, в-третьих, элитную недвижимость перестали воспринимать как эффективный инструмент для извлечения высоких доходов от аренды. Потенциальные арендаторы покидают страну. Восстановление рынка в прежнем объеме можно прогнозировать только к 2023 году, отмечает Сергей Нестеренко.

Квартира или особняк

Самая дорогая квартира в столице сегодня располагается на Тверской, ее площадь 1051 квадратный метр. Из окон открывается вид на Триумфальную площадь. У пентхауса отдельный лифт и вход в здание. Минус: формально это не полноценная квартира, а апартаменты — здесь нельзя прописаться, а налоги на недвижимость и коммунальные платежи очень высоки. «Жировка» составит до 500 тысяч в месяц, а ежегодный налог — 15 миллионов рублей.

Особняки в Москве продаются в основном под офисы. Но есть и жилые варианты. Для обладателей свободных денег — от 1 миллиарда до 5 миллиардов рублей. Например, особняк купца Лыжина на Остоженке, построенный по проекту архитектора Кекушева в 1830 году. К дому прилагаются семь соток с домиком для охраны и парковкой. Заезжай и живи. Цена вопроса — 3 миллиарда 700 миллионов рублей.