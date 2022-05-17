«Нынешний курс некомфортен»: зачем ЦБ увеличил лимит на перевод денег за рубеж

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Увеличение максимальной суммы перевода в другие страны с 10 до 50 тысяч долларов связано с желанием Центробанка повысить курс доллара. В будущем ЦБ может пойти на еще большие послабления валютных ограничений и даже отменить их полностью. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что основная причина такого решения заключается в желании ЦБ увидеть более высокий курс валют.

— Центробанк принимает какие-то решения, чтобы привести к дополнительному спросу на иностранную валюту на российском внутреннем рынке. Основная причина дорогого рубля: иностранную валюту мало кто скупает, — пояснил собеседник «ВМ».

Эксперт заметил, что пока сложно оценить влияние такого послабления на валютный рынок. Это техническое решение, которое необязательно что-то поменяет. Если Центробанк не увидит результата, лимит может быть увеличен. Возможны и послабления валютных ограничений вплоть до отмены некоторых из них, подчеркнул Надоршин.

Экономист Александр Разуваев в свою очередь отметил, что уже в сентябре ЦБ может полностью отказаться от валютных ограничений.

— Рубль стабилен, поэтому потихоньку ограничения снимаются. Мы можем увидеть лимит и до ста тысяч долларов, но я думаю, что все ограничения будут отменены в сентябре: они ж на полгода вводились. Видимо, будет просто уменьшена продажа экспортной выручки с 80 до 50 процентов. 50 процентов — стандартная норма, которая была в девяностых и в начале нулевых. А так — это говорит о том, что рынок довольно стабильный, — подчеркнул специалист.

При этом не факт, что увеличение лимитов на перевод серьезно повлияет на рынок и курс, заметил Надоршин: многие из тех, кто хотел бы купить валюту, сталкиваются с невозможностью перевести ее на свои зарубежные счета или даже с их закрытием из-за санкций. На такие ограничения Центробанк повлиять не в состоянии, отметил эксперт.

Экономист обратил внимание, что установившийся сейчас курс неудобен тем, кто занимается продажей товаров за границу.

— Проблема удорожания рубля — не просто вопрос: нынешний курс некомфортен для экспортеров, а это грозит уже совсем другими последствиями. Это не вопрос, насколько дорогой или дешевый импорт будет поступать в Россию. Это вопрос: продолжится ли отсюда экспорт в тех объемах, в которых грузы можно вывозить. Кому-то из экспортеров продавать на текущих уровнях уже некомфортно, особенно на дальние расстояния: у них выросли издержки, они дают дисконты на свои поставки, — резюмировал специалист.

Разуваев заметил, что Центробанк действительно хотел бы увеличить курс рубля. Стоит ожидать, что доллар и евро будут находиться на одном уровне — около 75 рублей. В этом случае баррель российской нефти будет стоить дороже — это важно для бюджета, подытожил экономист.

Банк России увеличил до 50 тысяч долларов лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка в понедельник, 16 мая.

В ЦБ уточнили, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу, назначенному Банком России. Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.