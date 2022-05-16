ЦБ разрешил физлицам переводить до 50 тысяч долларов за рубеж

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Банк России (ЦБ РФ) увеличил с 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов месячный лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 16 мая.

— Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета, — заявили в регуляторе.

В пресс-службе напомнили, что ограничения сохраняются до 30 сентября 2022 года. Уточняется, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу, установленному Банком России, говорится в сообщении.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара. Для этого, по его словам, есть множество причин. Эксперт отметил, что торговая активность в юанях за последнее время кратно увеличилась, и этот тренд будет продолжаться. Эксперт заметил, что и в 2014 году и во время пандемии коронавируса рубль ослабел к доллару заметнее, нежели к юаню.

Плюсом юаня аналитик также назвал меньшую подверженность санкциям и давлению извне, нежели у рубля.