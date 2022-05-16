Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара

Егор Провоторов
Финансы
Аналитик Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара
Фото: shutterstock

Вложения в китайскую национальную валюту для российского инвестора являются хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого, по информации главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егора Жильникова, есть множество причин.

По словам специалиста, торговая активность в юанях за последнее время кратно увеличилась, и этот тренд будет продолжаться. Эксперт заметил, что и в 2014 году, и во время пандемии коронавируса рубль ослабел к доллару заметнее, нежели к юаню.

Если бы инвестор приобрел китайскую валюту в конце зимы и продал бы ее на пике марта, он бы смог заработать несравнимо больше, чем на долларе. Это, по словам Жильникова, является следствием мультипликативного эффекта.

Плюсом юаня аналитик в интервью агентству «Прайм» также назвал меньшую подверженность санкциям и давлению извне, нежели у рубля. В перспективе собеседник издания выразил мнение, что китайская валюта ослабеет к рублю, если не вмешаются форс-мажорные факторы.

На прошлой неделе экономист Андрей Колганов рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время.

Доллар Рубль юань
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте