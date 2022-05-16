Аналитик Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара

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Вложения в китайскую национальную валюту для российского инвестора являются хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого, по информации главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егора Жильникова, есть множество причин.

По словам специалиста, торговая активность в юанях за последнее время кратно увеличилась, и этот тренд будет продолжаться. Эксперт заметил, что и в 2014 году, и во время пандемии коронавируса рубль ослабел к доллару заметнее, нежели к юаню.

Если бы инвестор приобрел китайскую валюту в конце зимы и продал бы ее на пике марта, он бы смог заработать несравнимо больше, чем на долларе. Это, по словам Жильникова, является следствием мультипликативного эффекта.

Плюсом юаня аналитик в интервью агентству «Прайм» также назвал меньшую подверженность санкциям и давлению извне, нежели у рубля. В перспективе собеседник издания выразил мнение, что китайская валюта ослабеет к рублю, если не вмешаются форс-мажорные факторы.

На прошлой неделе экономист Андрей Колганов рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время.