Экономист объяснил, как будет меняться курс доллара в ближайшее время

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Экономист Андрей Колганов рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время.

По мнению эксперта, в мае курс американской валюты будет колебаться в районе 70 рублей за доллар или чуть меньше. Он также добавил, что колебания могут происходить в случае изменения ситуации, которая отразится на потоках валюты. При этом эксперт не увидел предпосылок для ослабления российской валюты, передает RT.

11 мая на старте торгов Московской биржи стоимость американской валюты снизилась на 15 копеек и составила 69,25 рубля за единицу. Европейская валюта тем временем подешевела на 18 копеек — до отметки в 73,07 рубля, передает ФАН.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предсказал поведение доллара против рубля в мае 2022 года. По его словам, до отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продажи нерезидентам российских акций каких-либо серьезных подвижек на валютном рынке ожидать не стоит.

По его словам, доллар начал резко дорожать по отношению японской иене, китайскому юаню и другим основным валютам с 31 марта «на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях».

В преддверии заседания Федрезерва рост доллара продолжился, однако индекс американской валюты несколько ослабился. Понижению, по мнению Антонова, помогает и ослабление евро из-за кризиса в ЕС.