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Эксперт предсказал поведение доллара против рубля в мае

Георгий Соланович
Экономика
Эксперт предсказал поведение доллара против рубля в мае
Фото: pixabay.com

До отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продажи нерезидентам российских акций каких-либо серьезных подвижек на валютном рынке ожидать не стоит. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, доллар начал резко дорожать по отношению японской иене, китайскому юаню и другим основным валютам с 31 марта «на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях».

В преддверии заседания Федрезерва рост доллара продолжился, однако индекс американской валюты несколько ослабился. Понижению, по мнению Антонова, помогает и ослабление евро из-за кризиса в ЕС.

Так, обвала рубля не стоит ждать до конца майских праздников, но после них курс может сильно поменяться — 77 рублей за доллар и 81 рубль за евро, передает агентство «Прайм».

В опросе газеты «Известия» наибольшее ослабление национальной валюты к осени до 90 рублей за американский доллар спрогнозировали в Росбанке, НРА, Газпромбанке, ПСБ и Экспобанке. Диапазон 70–80 предрекли в «Зените», «БКС Мир инвестиций» и «Эксперт РА».

При этом в «Финаме» и Сбербанке считают, что курс сохранится на текущих позициях и покажет волатильность до 70–80 рублей за доллар.

7 мая в пресс-службе ЦБ рассказали, что мошенники под видом сотрудников банков обзванивают россиян и сообщают им о дефиците наличной валюты, чтобы в дальнейшем узнать их личные данные и украсть деньги.

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