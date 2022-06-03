«Товарооборот, обмен инвестициями и движение капитала»: как Китай может помочь России

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Лидер КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима западных санкций. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», каким способом Китай сможет это сделать.

Китаист Леонид Ковачич уверен, что Китай сможет помочь России без нарушения санкций в первую очередь с помощью торговли в национальных валютах.

— Самый главный способ — это торговля в национальных валютах в обход долларовой и европейской финансовых систем. Тут есть определенные проблемы, потому что юань не является полностью конвертируемой валютой. Курс рубля тоже достаточно волатилен. Этот момент представляет серьезное ограничение для торгового процесса. Однако в случае, если торговля идет в обход доллара, это не нарушает санкции, — сказал эксперт.

Ковачич считает, что для Китая очень важно не попасть под вторичные санкции. Экономика страны находится под большим давлением из-за очередной волны эпидемии коронавируса, которая сейчас происходит. Также КНР подвержена американским санкциям в области технологий.

Специалист рассказал, что, несмотря ни на что, сотрудничество Китая и России будет продолжаться, но с осторожностью и в ограниченных количествах:

— Китай не хочет и не будет усугублять свое положение. Сотрудничество России и КНР на фоне санкций будет продолжаться, но ограниченно.

Эксперт заметил, что частный бизнес в Китае мог бы оказать экономическую поддержку России. Тем не менее компании заняли выжидательную позицию.

— Частный бизнес в Китае пока в стадии наблюдения и ожидания. Они смотрят, как будет дальше раскручиваться санкционная спираль в отношении России. Я уверен, что когда примут финальные максимальные санкции, то частные компании подумают о продолжении сотрудничества, — сказал он.

Собеседник «ВМ» заверил, что власти КНР не будут давить на частный бизнес. Однако политическая поддержка России останется на прежнем высоком уровне.

— На политическом уровне Китай продолжит оказывать России поддержку, в том числе на площадках международных организаций. Политические заявления забудут весьма дружественными по отношению к нашей стране, — рассказал эксперт.

Китаист подытожил, что КНР продолжит закупать наши энергетические ресурсы в большом объеме. Эта мера также хорошо отразится на экономике России.

— Торговля энергоресурсами продолжится. На фоне выпадающего европейского рынка, Китай готов закупать больше российского сырья, нефти и газа. КНР будет искать возможности, чтобы продолжать сотрудничество с Россией. Им политически очень важно сохранять с нами партнерские отношения, — заключил он.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что у Китая есть много способов помочь России, не нарушая санкции. По его словам, власти КНР четко дали понять, что им дороги дружба и партнерство с нашей страной

— Мне импонирует тот постулат, с которым выступил Китай, объясняя свое действия. Китай сейчас находится не в таких весовых категориях — и экономических, и политических, — чтобы искать обходные пути. КНР — самодостаточная страна, чтобы принимать такого рода решения. Китай сказал, что будет пытаться всеми возможными способами взаимодействовать с Россией, потому что действия США нарушили мировой баланс, поломали взаимосвязи. Сейчас власти КНР находятся на позиции исправления ситуации и неправильных действий США. Это, на мой взгляд, ключевой момент, который Китай хочет донести до всего мира, — сказал эксперт.

Беляев считает, что товарооборот, взаимный обмен инвестициями и движение финансового капитала позволят Китаю поддержать Россию в обход западных санкций. Также помощь КНР поможет России справиться с импортозамещением.

— Взаимный обмен технологиями сильно поддержит нас. В России сейчас остро стоит вопрос импортозамещения. У нас полно скептиков, которые почему-то считают, что мы не в состоянии заместить собственным производством те ниши, откуда уходят западные компании. Во-первых, отмечу, что мы сможем это сделать. Во-вторых, с опорой на Китай, который является высокотехнологичной державой, мы вполне можем это сделать на таком уровне, который превзойдет Запад.