Аналитик Юшков: Жаркое лето в Европе может спровоцировать рост спроса на российский газ

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Возможное жаркое лето в Европе может спровоцировать рост спроса на российский газ. Однако активно закупать его Европа начнет только через некоторое время. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, спрос на газ в Европе подвержен цикличности.

— Последние лет пять мы видим четкое формирование летнего пика. То есть обычно потребление газа было циклично: летом отопительный сезон заканчивался и сразу потребление снижалось. Поэтому все лето до следующего отопительного сезона европейцы всегда закупали газ в подземные хранилища, — пояснил эксперт.

Он отметил, что летние закупки связаны не только с текущими нуждами, но и с желанием сэкономить: зимой цены растут, поэтому летом также приобретается газ для создания запасов.

В летний период потребление газа в Европе довольно высоко, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Сейчас сформировался летний пик, потому что кондиционеров понаставили во всем мире и летом, когда очень жарко (особенно июль — август), происходит летний пик. Энергии потребляется много, частично эта энергия — газовая и угольная генерация, поэтому и в Европе, и в Азии повышаются спрос и цена, — рассказал специалист.

Стоит ожидать увеличения спроса на российский газ, но только через некоторое время, отметил специалист. Это связано с тем, что нынешние цены Газпрома формируются, исходя из цен, которые были несколько месяцев назад. В то время цена на спотовых рынках была выше, уточнил эксперт.

Через некоторое время российский газ подешевеет, пояснил Юшков.

— Сжиженный природный газ, который перевозится танкерами, отгружается по цене, которая сейчас установилась на спотовом рынке. Из-за этого лага текущие поставки СПГ зачастую выгоднее, чем по долгосрочному контракту. Но во втором полугодии все обычно наоборот: оно уже ближе к отопительному сезону, СПГ начинает дорожать, а газ по ценам Газпрома начинает отражать снижение цены, которое было после окончания отопительного сезона, — рассказал собеседник «ВМ».

То, что у Газпрома сейчас сократилась закупка, не означает отказ от российского газа, подчеркнул Юшков. Это означает, что в течение года будет разница в спросе именно на российский газ. В подобной ситуации Россия оказалась осенью 2020 года: пандемия немного отступила, цены на спотовых рынках выросли, а газ от Газпрома оставался значительно дешевле. Тогда спрос на российский газ значительно вырос, заметил Юшков.

Если в Европе будет жаркое лето, это может спровоцировать рост спроса на российский газ, резюмировал эксперт.

— Текущий спрос будет очень большой. Мне кажется, летом спрос на газ вырастет и у Газпрома, но я думаю, что отбор российского газа увеличится со второй половины июля и во втором полугодии. Обычно жаркое лето сопровождается засухой, из-за этого снижается выработка на гидростанциях в Европе. Вместо них надо какие-то другие источники энергии находить, обратно приходится возвращаться к ископаемым источникам энергии. Если безветренная погода будет, то тут придется совсем на ископаемые переходить. Плюс немцы продолжают сохранять планы закрыть всю свою атомную энергетику, — заключил собеседник «ВМ».