«Ситуация критическая»: чем обернется несвоевременный ремонт турбин «Северного потока»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Европу ждет сильнейший экономический кризис, если ремонт турбин «Северного потока» не будет выполнен в ближайшее время. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, поставки газа по «Северному потоку» сильно ограничены. Другие турбины получили значительный износ за последние месяцы из-за работы на полную мощность. Несвоевременный ремонт может привести к полной остановке поставок газа.

— Пропускная способность «Северного потока» ограничена примерно на 40 процентов. Проектная мощность значительно снижена. Это вызвано ситуацией с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны поставщика турбин, который производит сервисное обслуживание. Это тянется длительное время. В «Северном потоке» существует цикл, во время которого турбины по очереди отправляются на ремонт. Сейчас он разрушен. В феврале турбину не вернули. Соответственно, остальные работали в более активном режиме. Газопровод использовался на полную мощность все эти месяцы. При этом бывают разные технологические нюансы (например, толчки), которые приводят к необходимости ремонтировать другие детали. Сейчас новый движок отправить невозможно, потому что старый не вернули, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что все давно знали об этой серьезной проблеме. Однако власти Канады и Германии начали предпринимать активные шаги для ее решения только сейчас.

— Проблема давно была известна, но пока ее не озвучили, никто активно этим не занимался. Кроме того, могли делать вид, что ничего не происходит. Сейчас же ситуация критическая. Власти Канады и Германии начали искать хоть какое-то решение проблемы. Хотя все прекрасно понимали, что отсутствие турбин приведет к сокращению поставок газа, а в перспективе — к полному их прекращению, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что экономика стран Европы может сильно пострадать из-за проблемы с ремонтом турбин «Северного потока». В худшем случае европейские страны ждет сильнейший кризис.

— «Северный поток» является серьезным источником поставок не только для Германии, но и для всей Европы. Энергетическая безопасность европейского рынка находится под большой угрозой, — подчеркнул он.

Специалист уверен, что проблему с поставками газа в Европу может решить запуск «Северного потока — 2».

— Я думаю, что запуск «Северного потока — 2» исправит ситуацию. Я не исключаю, что европейские лидеры обсуждают между собой эту мысль. Для Германии это лучший выход. Сейчас ФРГ зависит от санкционного режима Канады. Этот рикошет от антироссийских санкций был прогнозируемым. Однако Германия не предприняла усилий для того, чтобы убедить канадцев не вводить санкции и сделать исключение для обслуживания «Северного потока». Видимо, им нужен был какой-то кризис, — заявил он.

Гривач подытожил, что если вопрос не будет решен и «Северный поток — 2» не запустят, то европейские страны накажут сами себя, а не Россию.