«Германия вынуждена делать шаги назад»: когда запустят «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Поставки газа в Германию по «Северному потоку — 2» начнутся ближе к зиме. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к работе. Более того, Германия находится в безвыходном положении по поставкам газа. Европейская страна будет искать выходы, чтобы обеспечить поставки через «Северный поток — 2», несмотря на давление с американской стороны.

— Вокруг «Северного потока — 2» идет большая полемика уже не первый год. Он сейчас находится в полностью достроенном состоянии. Он заполнен газом и готов начать поставки хотя бы в ограниченном объеме. Однако вмешались политические факторы и его заморозили. Германия находится под давлением американской стороны и исповедует санкционный режим по отношению к России. Отмечу, что ФРГ находится в безвыходном положении по поводу поставки топливных и сырьевых ресурсов. Под давлением этих обстоятельств немецкое руководство вынуждено делать шаги назад, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» уверен, что Германия предпримет усилия, чтобы обеспечить поставки газа в страну через «Северный поток — 2». Иначе ФРГ ждет холодная зима и крах многих экономических сфер.

— Весной у Германии было значительно больше решимости присоединиться к антироссийским санкциям, потому что это было только начало. В то время не была понятна глубина кризиса и его последствий. Однако время летит очень быстро и скоро наступит зимний отопительный период. Также газ является важным сырьем для работы других отраслей немецкой и европейской промышленности. «Северный поток — 2» мог бы обеспечить всю Европу через Германию и дать ФРГ дополнительные политические очки на европейской политической арене, — подчеркнул он.

Специалист отметил, что поставки газа в Германию через «Северный поток — 2» начнутся ближе к зиме. ФРГ найдет способ обойти антироссийские санкции.

— Сейчас Германия привлекла канадскую фирму для инсталляции определенного оборудования. Над этим идет активная работа. Я думаю, что в дальнейшем под давлением тяжести обстоятельств Германии придется ближе к зиме сделать исключение, не снимая санкции, чтобы сохранить лицо. Исходя из прагматических соображений, немецкие власти будут вынуждены это сделать в любом случае, — рассказал Беляев.

Эксперт отметил, что если «Северный поток — 2» не будет включен, у России не будет безвыходных потерь, в то время как Германия получит фатальный ущерб. При существующих поставках газа растет финансовый доход РФ. Наша страна в любом случае получит нужный объем валютной выручки.