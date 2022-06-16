ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Глава Газпрома заявил о готовности поставок газа в Европу через «Северный поток — 2»

Александр Афонин
В мире
Глава Газпрома заявил о готовности поставок газа в Европу через «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Газопровод «Северный поток — 2» готов уже сейчас начать поставки газа в Европу. Об этом в четверг, 16 июня, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— «Северный поток — 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован, — цитирует Миллера РИА Новости.

13 июня российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» произошла по вине политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала идею о западном развитии Украины. По его словам, это был ее самый крупный провал.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле называют бесперспективным в настоящее время рассчитывать на запуск газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что Европа будет нуждаться в газопроводе в будущем, несмотря на нынешние заявления.

Северный поток — 2 Германия поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте