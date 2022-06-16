Глава Газпрома заявил о готовности поставок газа в Европу через «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Газопровод «Северный поток — 2» готов уже сейчас начать поставки газа в Европу. Об этом в четверг, 16 июня, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— «Северный поток — 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован, — цитирует Миллера РИА Новости.

13 июня российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» произошла по вине политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала идею о западном развитии Украины. По его словам, это был ее самый крупный провал.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле называют бесперспективным в настоящее время рассчитывать на запуск газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что Европа будет нуждаться в газопроводе в будущем, несмотря на нынешние заявления.