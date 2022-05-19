В Кремле заявили, что рассчитывать на запуск «Северного потока — 2» пока бесперспективно

Фото: Nord Stream 2 / Игорь Кузнецов

В Кремле полагают, что в настоящее время бесперспективно рассчитывать на запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 19 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что Европа будет нуждаться в газопроводе в будущем, несмотря на нынешние заявления.

— В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен в ближайшей перспективе по политическим причинам. По его словам, рано или поздно трубопровод станет востребован, так как Европа испытывает в нем необходимость.

5 мая стало известно, что российская компания «Газпром» задействует сухопутные мощности газопровода «Северный поток — 2» для газоснабжения Северо-Запада России. Уточняется, что в том случае, если ФРГ все же разрешит запустить проект, работать будет только одна нитка. Вторая начнет эксплуатироваться не ранее 2028 года.