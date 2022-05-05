Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мощности «СП-2» задействуют для развития газоснабжения регионов Северо-Запада РФ

Полина Долганова
В мире
Мощности «СП-2» задействуют для развития газоснабжения регионов Северо-Запада РФ
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Российская компания «Газпром» задействует сухопутные мощности газопровода «Северный поток — 2» для газоснабжения Северо-Запада России. Об этом стало известно в четверг, 5 мая.

Уточняется, что в том случае, если ФРГ все же разрешит запустить проект, работать будет только одна нитка. Вторая начнет эксплуатироваться не ранее 2028 года, передает РИА Новости.

Недавно член комитета Бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что в ФРГ необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве платы за газ. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, данное предложение является вполне серьезным, так как это могло бы спасти Германию от газового кризиса.

По его словам, экономически и политически для Германии возвращение «Северного потока — 2» — это самое верное решение в нынешних условиях, но только от Берлина и Москвы мало что зависит.

Газпром Северный поток — 2 Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте