Мощности «СП-2» задействуют для развития газоснабжения регионов Северо-Запада РФ

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Российская компания «Газпром» задействует сухопутные мощности газопровода «Северный поток — 2» для газоснабжения Северо-Запада России. Об этом стало известно в четверг, 5 мая.

Уточняется, что в том случае, если ФРГ все же разрешит запустить проект, работать будет только одна нитка. Вторая начнет эксплуатироваться не ранее 2028 года, передает РИА Новости.

Недавно член комитета Бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что в ФРГ необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве платы за газ. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, данное предложение является вполне серьезным, так как это могло бы спасти Германию от газового кризиса.

По его словам, экономически и политически для Германии возвращение «Северного потока — 2» — это самое верное решение в нынешних условиях, но только от Берлина и Москвы мало что зависит.