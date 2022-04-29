В Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток — 2»

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Член комитета Бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что в ФРГ необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве оплаты за газ.

— Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей, — заявил он.

Политик также выразил обеспокоенность тем, что евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкциями.

Крупалла подытожил, что такого раскола на континенте допустить нельзя, передает РИА Новости.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.