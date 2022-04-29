«Могло бы спасти Германию» : политолог Журавлев оценил шансы на запуск «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Игорь Кузнецов

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что в ФРГ необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве оплаты за газ. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, данное предложение является вполне серьезным, так как это могло бы спасти Германию от газового кризиса.

По его словам, экономически и политически для Германии возвращение «Северного потока — 2» — это самое верное решение в нынешних условиях, но только от Берлина и Москвы мало что зависит:

— Дело в том, что сами власти Германии так насытили своих граждан враждебным отношением к России и ко всему российскому, что теперь даже если они захотят вернуться к идее запуска «Северного потока — 2», то население восстанет против руководства страны.

Кроме того, имеется решение стран G7 о том, что ее члены не будут платить за российские энергоресурсы по тем требованиям, которые выдвигает РФ и их позиция по «Северному потоку — 2» тоже известна, пояснил политолог.

— Германия против «Большой семерки» не пойдет, поскольку не хочет быть выброшенной оттуда. Но немцы сейчас обогащаются за счет того, что Болгария и Польша отказались от российского газа. Москва продает Берлину голубое топливо с большим дисконтом, а Германия в свою очередь перепродает Польше и Болгарии его уже по полной стоимости. То есть нынешние условия Берлину только на руку, — подчеркнул эксперт.

В то же время Журавлев отметил, что среди европейских стран уже имеются те, кто готов покупать российский газ в рублях. И есть шанс, что и Германия в перспективе перейдет на рублевую оплату.

Фото: Вечерняя Москва

Однако, подчеркнул политолог, вокруг этой темы очень много эмоций, которые могут помешать случиться задуманному.