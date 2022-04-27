Названы две страны, которые вслед за Польшей и Болгарией могут остаться без газа из России

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Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.

— В Вишеградской группе (экономическое объединение, участниками которого являются Польша, Словакия, Чехия и Венгрия — прим. «ВМ») Польша играет значительную роль и будет активно давить на Словакию и Чехию, — отметил специалист.

Он добавил, что Венгрия, которая также входит в Вишеградскую группу, в свою очередь, занимает пророссийскую позицию, поэтому будет платить за газ в рублях.

Также политолог рассказал, что Польша и Болгария будут делать без российского газа.

27 апреля российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.