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Новак оценил перспективы запуска газопровода «Северный поток — 2»

Полина Долганова
В мире
Новак оценил перспективы запуска газопровода «Северный поток — 2»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен в ближайшей перспективе по политическим причинам. Такое мнение он выразил в четверг, 19 мая.

По его словам, рано или поздно трубопровод станет востребован, так как Европа испытывает в нем необходимость.

— В то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Он подытожил, что газопровод является достаточно технологичным проектом.

5 мая стало известно, что российская компания «Газпром» задействует сухопутные мощности газопровода «Северный поток — 2» для газоснабжения Северо-Запада России. Уточняется, что в том случае, если ФРГ все же разрешит запустить проект, работать будет только одна нитка. Вторая начнет эксплуатироваться не ранее 2028 года.

В свою очередь посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев выразил надежду, что спустя некоторое время стороны вернутся к вопросу запуска проекта газопровода.

Александр Новак Северный поток — 2 Европа
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