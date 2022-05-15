Посол РФ в Германии надеется, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев выразил надежду, что спустя некоторое время стороны вернутся к вопросу запуска проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в минувшую субботу, 14 мая.

— Закопано немало миллиардов, причем это не только наши, это международный консорциум, там находятся и фирмы ФРГ, Италии, — подчеркнул дипломат.

Нечаев обратил внимание, что с технической стороны проект газопровода полностью завершен. Проложены не только трубы, они заполнены технологическим газом, что означает возможность начала поставок «голубого топлива» в инфраструктуру Германии в любой момент, пишет ТАСС.

Посол при этом напомнил о «политическом заказе» на отказ от использования российского газа. По его мнению, это может привести к существенному росту цен на топливо и продовольственные товары в европейских государствах.

Накануне глава промышленного союза ФРГ Зигфрид Русвурм призвал немецкие власти при обсуждении антироссийских санкций исходить из того, что при нехватке объемов, которые поставляет Россия, газ бы перестал поступать в конечные разветвления газопроводной системы страны.