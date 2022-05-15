Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол РФ в Германии надеется, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен

Егор Провоторов
В мире
Посол РФ в Германии надеется, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев выразил надежду, что спустя некоторое время стороны вернутся к вопросу запуска проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в минувшую субботу, 14 мая.

— Закопано немало миллиардов, причем это не только наши, это международный консорциум, там находятся и фирмы ФРГ, Италии, — подчеркнул дипломат.

Нечаев обратил внимание, что с технической стороны проект газопровода полностью завершен. Проложены не только трубы, они заполнены технологическим газом, что означает возможность начала поставок «голубого топлива» в инфраструктуру Германии в любой момент, пишет ТАСС.

Посол при этом напомнил о «политическом заказе» на отказ от использования российского газа. По его мнению, это может привести к существенному росту цен на топливо и продовольственные товары в европейских государствах.

Накануне глава промышленного союза ФРГ Зигфрид Русвурм призвал немецкие власти при обсуждении антироссийских санкций исходить из того, что при нехватке объемов, которые поставляет Россия, газ бы перестал поступать в конечные разветвления газопроводной системы страны.

газоснабжение Северный поток — 2 Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте