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Глава промышленного союза ФРГ предупредил Берлин о последствиях санкций против РФ

Егор Провоторов
В мире
Глава промышленного союза ФРГ предупредил Берлин о последствиях санкций против РФ
Фото: shutterstock

Последствия прекращения поставок российского газа в Германии сейчас были бы катастрофическими для экономики этой страны. Об этом в интервью местной газете Bild am Sonntag в субботу, 14 мая, глава промышленного союза ФРГ Зигфрид Русвурм.

Функционер призвал немецкие власти исходить из того, что при нехватке объемов, которые поставляет Россия, газ бы перестал поступать в конечные разветвления газопроводной системы страны.

— Целый ряд компаний в таком случае был бы полностью отрезан от поставок газа. Во многих случаях пострадавшие фирмы вынуждены будут остановить производство, некоторые предприятия, пожалуй, никогда больше не смогут его запустить, — предупредил Русвурм.

В Берлине опасаются, что Москва прекратит поставлять «голубое топливо» в связи с антироссийскими санкциями ЕС и поставками Германией оружия на Украину, пишет ТАСС.

Накануне ряд дочерних предприятий бывшего отделения российской компании «Газпром» Gazprom Germania GmbH перестал получать газ из-за ответных российских санкций в отношении западных государств.

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