Фото: Пресс-служба Совфеда

Ряд дочерних предприятий бывшей дочки компании «Газпром» Gazprom Germania GmbH перестал получать газ из-за санкций РФ в отношении Запада. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По его словам, страна готова к российским санкциям в секторе энергетики. Он добавил, что немецкий рынок сможет компенсировать нехватку российского газа.

Хабек подытожил, что власти ФРГ нашли альтернативных поставщиков топлива, передает ТАСС.

До этого депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что власти Украины препятствуют транзиту газа из России, действуют в интересах Вашингтона и хотят устроить газовую блокаду странам Европы.

Недавно член комитета немецкого бундестага по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве платы за газ. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, данное предложение является вполне серьезным, так как это могло бы спасти Германию от газового кризиса.