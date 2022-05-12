Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

Полина Долганова
В мире
Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Власти Украины препятствуют транзиту газа из России, действуют в интересах Вашингтона и хотят устроить газовую блокаду стран Европы. Такое мнение в четверг, 12 мая, выразил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, гарантии безопасности транзита топлива через территорию Украины исчерпали себя.

— Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа, — добавил Шеремет.

Он уточнил, что Европейскому союзу необходимо реанимировать «стабильную магистраль» «Северный поток — 2», чтобы перестать испытывать дефицит газа, передает РИА Новости.

Недавно член комитета немецкого Бундестага по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве платы за газ. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, данное предложение является вполне серьезным, так как это могло бы спасти Германию от газового кризиса.

Украина газоснабжение Северный поток — 2
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте