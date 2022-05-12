Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Власти Украины препятствуют транзиту газа из России, действуют в интересах Вашингтона и хотят устроить газовую блокаду стран Европы. Такое мнение в четверг, 12 мая, выразил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, гарантии безопасности транзита топлива через территорию Украины исчерпали себя.

— Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа, — добавил Шеремет.

Он уточнил, что Европейскому союзу необходимо реанимировать «стабильную магистраль» «Северный поток — 2», чтобы перестать испытывать дефицит газа, передает РИА Новости.

Недавно член комитета немецкого Бундестага по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве платы за газ. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, данное предложение является вполне серьезным, так как это могло бы спасти Германию от газового кризиса.