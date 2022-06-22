Канада и ФРГ начали переговоры для решения ситуации с турбинами для Газпрома

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Правительства Канады и ФРГ продолжают проведение переговоров, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы касательно турбин для газопровода «Северный поток». Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в среду, 11 июня.

— Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть, — сказал он.

Министр добавил, что Канада не намерена приносить вред для ФРГ. По его словам, Германия — один из наиболее важных и близких друзей Оттавы. В связи с этим канадское правительство сильно озабочено ситуаций с турбинами, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что канадские власти ведут переговоры с Берлином касательно оборудования для газопровода «Северный поток». На данный момент оно находится на ремонте в североамериканской стране.

16 июня глава Газпрома Алексей Миллер в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что газопровод «Северный поток — 2» готов уже сейчас начать поставки газа в Европу.