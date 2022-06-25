Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Экономист Холод объяснил, почему отмена таможенных пошлин в РФ не уменьшит стоимости авто

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Холод объяснил, почему отмена таможенных пошлин в РФ не уменьшит стоимости авто
Фото: Анна Быкова

В Госдуме предложили отменить ввозные таможенные пошлины на легковые и легкие коммерческие автомобили в РФ до начала 2024 года. Инициаторы предполагают, что отмена пошлин в кратчайшие сроки позволит снизить стоимость новых и подержанных транспортных средств, а также уменьшить дефицит на авторынке страны. Насколько это действенная мера, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, в свое время таможенные пошлины вводились для того, чтобы дать фору развитию российского автопрома — своих классов.

— Помимо «АвтоВАЗа», до кризисной ситуации у нас бурно развивалось производство не только российских марок, но и импортных машин: «Форд», «Фольксваген» и «Тойота», — говорит он. — То есть у нас было развито сборочное производство иностранных авто. Сейчас это сходит на нет.

По словам Холода, таможенные пошлины, таким образом, позволяли стимулировать развитие внутреннего производства.

— Сейчас эти сборочные производства ушли, «АвтоВАЗ» в том состоянии, в котором он есть: обеспечить спрос на машины не может полностью. Совершенно очевидно, что отмена предлагаемых таможенных пошлин свою стимулирующую функцию вряд ли сможет исполнить. Кроме того, имеется запрет на ввоз в страну лакшери-авто — дорогих марок. Также появились проблемы, связанные с поведением конкретных автопроизводителей, часть из которых с нашего рынка почти что ушла и прекратила регулярные связи, — отмечает специалист.

Все это привело к тому, что машины либо вообще не поставляются, несмотря на контракты, либо где-то поставляются в спорадическом режиме с непонятными условиями. И нет гарантии, что фирма непременно доставит авто в РФ.

— Это, естественно, тоже повысило стоимость машин. При этом платежеспособность не упала у населения. Но при такой платежеспособности все равно машин не хватает. Нужно, чтобы ввоз был упрощен. Для этого недостаточно отмены ввозных таможенных пошлин — это не удешевит рынок авто в РФ, так как цены на транспорт по разным причинам все равно продолжают расти.

Цена на авто сейчас находится в динамике, уточнил Холод. Она стремится вверх, потому что часть автомобилей завозится сложными логистическими путями либо их собираются покупать параллельным импортом, что вдвойне дороже обходится.

— А при параллельном импорте, — поясняет собеседник, — количество торговых переделок возрастает, что тоже добавляет плюс к цене.

Экономист подчеркнул: раньше машины были более доступны, так как осуществлялись регулярные связи с дилерами.

— Раньше с компанией-изготовителем напрямую работал дилер. И он участвовал во всех промоушенах и операциях по продвижению товара на рынок. Сейчас этого нет, процесс усложнился, цены продолжат расти. Затея с отменой ввозных пошлин не поможет. Следовательно, бежать и брать машину в кредит или за свои деньги в настоящее время и в условиях неустоявшегося рынка как минимум нецелесообразно, — предупреждает Холод.

Эксперт призывает подождать, пока начнутся поставки авто из азиатских государств, так как РФ и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) как раз налаживают возможность экономического сотрудничества и преодоления санкций, вводимых Западом.

Автомобили экономист Пошлины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте