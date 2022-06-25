Экономист Холод объяснил, почему отмена таможенных пошлин в РФ не уменьшит стоимости авто

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В Госдуме предложили отменить ввозные таможенные пошлины на легковые и легкие коммерческие автомобили в РФ до начала 2024 года. Инициаторы предполагают, что отмена пошлин в кратчайшие сроки позволит снизить стоимость новых и подержанных транспортных средств, а также уменьшить дефицит на авторынке страны. Насколько это действенная мера, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, в свое время таможенные пошлины вводились для того, чтобы дать фору развитию российского автопрома — своих классов.

— Помимо «АвтоВАЗа», до кризисной ситуации у нас бурно развивалось производство не только российских марок, но и импортных машин: «Форд», «Фольксваген» и «Тойота», — говорит он. — То есть у нас было развито сборочное производство иностранных авто. Сейчас это сходит на нет.

По словам Холода, таможенные пошлины, таким образом, позволяли стимулировать развитие внутреннего производства.

— Сейчас эти сборочные производства ушли, «АвтоВАЗ» в том состоянии, в котором он есть: обеспечить спрос на машины не может полностью. Совершенно очевидно, что отмена предлагаемых таможенных пошлин свою стимулирующую функцию вряд ли сможет исполнить. Кроме того, имеется запрет на ввоз в страну лакшери-авто — дорогих марок. Также появились проблемы, связанные с поведением конкретных автопроизводителей, часть из которых с нашего рынка почти что ушла и прекратила регулярные связи, — отмечает специалист.

Все это привело к тому, что машины либо вообще не поставляются, несмотря на контракты, либо где-то поставляются в спорадическом режиме с непонятными условиями. И нет гарантии, что фирма непременно доставит авто в РФ.

— Это, естественно, тоже повысило стоимость машин. При этом платежеспособность не упала у населения. Но при такой платежеспособности все равно машин не хватает. Нужно, чтобы ввоз был упрощен. Для этого недостаточно отмены ввозных таможенных пошлин — это не удешевит рынок авто в РФ, так как цены на транспорт по разным причинам все равно продолжают расти.

Цена на авто сейчас находится в динамике, уточнил Холод. Она стремится вверх, потому что часть автомобилей завозится сложными логистическими путями либо их собираются покупать параллельным импортом, что вдвойне дороже обходится.

— А при параллельном импорте, — поясняет собеседник, — количество торговых переделок возрастает, что тоже добавляет плюс к цене.

Экономист подчеркнул: раньше машины были более доступны, так как осуществлялись регулярные связи с дилерами.

— Раньше с компанией-изготовителем напрямую работал дилер. И он участвовал во всех промоушенах и операциях по продвижению товара на рынок. Сейчас этого нет, процесс усложнился, цены продолжат расти. Затея с отменой ввозных пошлин не поможет. Следовательно, бежать и брать машину в кредит или за свои деньги в настоящее время и в условиях неустоявшегося рынка как минимум нецелесообразно, — предупреждает Холод.

Эксперт призывает подождать, пока начнутся поставки авто из азиатских государств, так как РФ и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) как раз налаживают возможность экономического сотрудничества и преодоления санкций, вводимых Западом.