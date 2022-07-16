Евро шлепнулся на доллар: почему европейская валюта просела и уравнялась с американской

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Впервые за 20 лет курсы евро и доллара фактически сравнялись. Как это повлияет на российскую экономику и цены в магазинах.

12 июля произошел исторический момент: курс доллара и евро стали равными. В пересчете на российские рубли они встретились на отметке 59,30. 13 июля падение обеих валют продолжилось в одинаковой пропорции: доллар на Мосбирже стал стоить 58,85 рубля, а евро 58,76.

— Сравнение евро и доллара было ожидаемо по нескольким факторам, — рассказал доктор экономических наук Владимир Григорьев. — Первым можно выделить федеральную резервную систему США, которая начала поднимать ключевую ставку, что делает для инвесторов и кредиторов привлекательным вложения в американскую валюту, которая становится более доходной. Деньги переходят в американский доллар, что ослабляет все остальные валюты, в том числе и евро по отношению к нему.

Вторым фактором Григорьев выделил западные санкции против России.

— Они очень болезненно сказываются на экономике Европы. Из-за ухода иностранных компаний Запад теряет часть доходов, — отметил экономист. — При этом наблюдается рост цен на энергоносители и производство в Европе становится более дорогим.

По словам Григорьева, доллар и евро все еще остаются стабильными валютами, так как они основаны на фундаменте развитой экономики Европы, но жизнь инвесторов усложнилась. Американская система тоже пострадала, но она все равно более устойчива к кризисам.

— Для российских граждан инвестиции сейчас имеют ряд неудобств и рисков. В России сохраняется ограничение относительно оборота наличной валюты изза запрета поставок банкнот к нам. А любой человек хочет иметь свои деньги в полном распоряжении и иметь возможность их снять в любой момент, — добавил финансовый аналитик.

— Если попытаться вложить валюту в иностранные ценные бумаги, то из-за санкций это будет сопряжено с рисками.

Григорьев отметил, что стоит обратить внимание и на другие валюты.

— Вкладываться в том числе можно в китайский юань, объем торгов в которых на Мосбирже постоянно растет, — отметил эксперт.

При этом изменения курса валют существенного влияния на россиян не окажут.

— Дальше можно ожидать ослабление курса евро, а доллар будет укрепляться за счет своей доходности, — добавил Григорьев.

Что касается цен на товары и услуги, то они вряд ли изменятся, отмечает эксперт. Цены на розницу устанавливаются на внутреннем рынке и привязки к валюте, по сути, не имеет.