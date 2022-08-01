Обеспечим себя и весь мир качественным маслом

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Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как эта мера повлияет на внутренний рынок.

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, потребности россиян в подсолнечном масле полностью обеспечены.

— За последние пять лет среднее потребление подсолнечного масла на внутреннем рынке составляло не более 2,2 миллиона тонн, тогда как в нашей стране ежегодно производится более 5,5 миллиона тонн этого продукта, — говорит Мальцев. — Со жмыхом, который используется как пищевая добавка к рациону скота, та же ситуация. Уровень потребления в России составляет 3,1 миллиона тонн, а производства — около пяти миллионов тонн. Получается, внутренние потребности страны покрываются полностью.

Именно поэтому власти решили увеличить объем экспорта этих товаров. Подсолнечного масла теперь будут продавать за рубеж на 400 тысяч тонн больше, а жмыха — на 150 тысяч тонн. Михаил Мальцев утверждает, что такая мера поддержит отечественных производителей — они смогут продавать еще больше продукции за рубеж.

— Последние десять лет в России постоянно увеличиваются посевные площади под масличные культуры, повышается их урожайность. Соответственно, растет и производство масел, — добавил Михаил Мальцев. — Кстати, наша страна считается одним из мировых лидеров по объему экспорта продукции из подсолнечника.

И спрос на российскую продукцию есть. Некоторые страны, например Иран, Индия, Китай, Египет, стали наращивать закупки нашего подсолнечного масла.

Российские поставщики работают над тем, чтобы минимизировать риски и выполнить договоренности перед иностранными партнерами, несмотря на сложности.

— Есть проблемы с логистикой. Но благодаря своевременным мерам поддержки возможности реализации экспортного потенциала выровнялись, — сказал Мальцев. — Помогла и новая мера. Пошлину пересмотрели с учетом колебания курсов валют.

В 2022 году Масложировой союз России ожидает рекордный урожай семечки. Соответственно, значительно увеличится производство масла.

— Экспорт этого товара в сезоне 2021–2022 годов составит около 2,7 миллиона тонн, а жмыха — почти 1,9 миллиона тонн, — сказал Мальцев.

В целом санкции никак не повлияли на вывоз сельхозпродукции за границу.

— Потенциал развития масложировой отрасли России действительно огромен, — уточняет исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. — К тому же сейчас многие компании начинают заниматься производством подсолнечного белка. Его используют в спортивном питании. Он тоже может стать товаром для экспорта, — добавила Родина.