Портал поставщиков теперь доступен физическим лицам

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Порталу поставщиков для удобства покупателей добавили новую функцию, сообщили 21 августа в столичном Департаменте информационных технологий.

Совершать закупки на портале поставщиков теперь могут не только государственные заказчики, но и физические и юридические лица.

— В личном кабинете добавили функцию получения статуса «заказчик» и возможность публиковать закупки по потребностям для всех зарегистрированных пользователей с подтвержденной электронной подписью. Теперь коммерческие организации и горожане могут не только выступать поставщиками для госучреждений, но и покупать товары, в том числе для личных нужд, — сообщил глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Заказ создается в формате закупки по потребностям: покупатель собирает коммерческие предложения поставщиков и выбирает, с кем заключить контракт. Чтобы купить нужный товар, необходимо выбрать его в каталоге и добавить в корзину. Затем сервис автоматически проверит наличие действительной электронной подписи, после чего пользователю присвоят статус заказчика. Также нужно будет указать количество товара, его спецификации и сроки поставки.