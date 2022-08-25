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Создаем рабочие места

Ирина Петрова
Экономика
Создаем рабочие места
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на Петербургском международном экономическом форуме / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новые масштабные инвестиционные проекты в столичной промышленности позволят создать свыше 9 тысяч рабочих мест, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С начала этого года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила выделение инвесторам в аренду без торгов восьми городских земельных участков общей площадью свыше 100 гектаров. Как уточнили «ВМ» в ведомстве, на территориях появятся в том числе производства по созданию высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, заводы по изготовлению строительной продукции, логистический центр, технопарк. Общий объем инвестиций в производства составит более 50 миллиардов рублей. В частности, в ТиНАО, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, на участке площадью 28,2 гектара построят индустриальный кластер, куда войдут четыре завода по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков, морских грузовых контейнеров и медицинского стекла.

Инвестиции Производство Владислав Овчинский Промышленность
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