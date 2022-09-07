«Цены зависят от России и Украины»: как обстоит ситуация на рынке зерна

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в ЕС, а не беднейшим странам. Глава государства отметил, что туда было отправлено всего два судна из 87. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как сейчас обстоит ситуация на рынке.

По его словам, на зерновой рынок в настоящее время влияют санкции.

— Россия — один из крупнейших экспортеров зерновых, в частности, по пшенице номер один в 2021 году. Однако санкции принимались разные и в такой спешке, что и зерно попало под санкции из-за затрудненных расчетов и логистики. Какие-то российские суда не могут заходить в Европу. Санкции косвенно влияют на такую торговлю. Что такое логистические и платежные проблемы? О чем они говорят? Конечно, вода дырочку находит, но любой поиск дырочки для воды в рыночной экономике — это время и деньги, ну и повышенные риски. Если в прошлые года в период июль — август вывозилось по пять миллионов тонн, то в этом году объем вывоза упал на 25 процентов. В совокупности за июль — август было вывезено порядка шести миллионов тонн, — пояснил экономист.

При этом эксперт подчеркнул, что экспортный потенциал России увеличился в этом году. По его словам, миру нужен посредник, который сможет акцентировать внимание на необходимой группе товаров для транспортировки.

— У нас при этом в этом году экспортный потенциал больше, чем в прошлом, он составит порядка 35 миллионов тонн зерновых. Было разъяснение американского Минфина о том, что зерно — несанкционированный груз, но этого заявления было мало, потому что желание работать с российскими грузами как-то вольно трактуется. Видимо, нужно призвать ООН в качестве международного посредника, который будет акцентировать внимание на том, что есть группа товаров — лекарства, медицинское оборудование, минеральные удобрения и продовольствия первой необходимости. Станет ясно, что препятствовать подобной торговле себе дороже будет. Так, страховщики не могут какие-то дискриминационные требования выдвигать российским торговцам, транспортники — российским грузам, банки соответственно испытывать какие-либо препятствия в расчетах за эти товары, — объяснил Холод.

По его словам, российские и украинские зерновые объемы влияют на баланс, а баланс — это цены. Холод добавил, что от этой стоимости зависят все потребители, однако больше всего страдают бедные страны, поскольку у них проблемы с финансами. Помимо этого, в структуре потребления таких государств довольно много зерновых продуктов.

— Для беднейших стран сегодняшний уровень цен достаточно высокий. Однако цены снижались из-за определенных договоренностей. Если цена снижается, то на рынок зерно будут поставлять более-менее ритмично. То, что цены зависят от России и Украины, можно назвать действительностью, поскольку в этом году с урожаем в Северном полушарии не все обстоит благополучно. В частности, Индия закрыла свой экспорт зерновых. В Китае поменьше собрали, значит, предъявят больший спрос. В Европе на 16 процентов зерновой урожай обещает быть меньше, а Франция — очень крупный экспортер. Состояние рынка не очень хорошее, — сообщил эксперт.

Экономист заверил, что влияние Северного Причерноморья продолжает усиливаться на рынке зерновых культур. При этом эксперт считает, что в этом году на Украине урожай будет меньше, чем в России.