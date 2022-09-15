Санкции нам параллельны: какие импортные товары продолжают поставлять в Россию

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Программу параллельного импорта в России продлили до конца 2023 года, заявили в Минпромторге. Эта мера позволяет привозить в страну товары ушедших брендов. Председатель подкомитета по стратегическому сотрудничеству России со странами Африки и Азии Валентин Игнатьев рассказал «Вечерке», как работает этот механизм.

— Мера заработала в полную силу совсем недавно — в середине лета, однако за это время уже успела в значительной степени обеспечить рынок потребительских товаров — одежды, косметики, электроники, бытовой химии и так далее. Ведь таким образом люди продолжают пользоваться привычными товарами оригинального качества — разница лишь в стране, откуда продукция привозится.

Сейчас нашими партнерами в этом механизме остаются Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан. Конечно, у поставщиков появляются небольшие сложности с крупногабаритными товарами, поэтому пока они поступают в ограниченных количествах — это автомобили, запчасти, оборудование для промышленности. Категории товаров для ввоза через параллельный импорт будут увеличиваться, а продление этой программы позволяет эффективно противодействовать санкциям и сохранять хороший уровень спроса среди потребителей на отечественном рынке.

IКЕА осталась, сама того не зная

Если распродажа шведского ретейлера закончилась, то его товары можно купить в интернете. Привозят их из прибалтийских стран, а постоянно снижающийся курс евро позволяет перекрыть расходы на логистику, поэтому цены не кажутся завышенными: шкаф «Челси» будет стоить 9671 рубль, а диван «Груннарп» — 14 990 рублей.

Дошли до ручки

Канцелярские товары немецких, американских и шведских марок также закупают через третьи страны. Особой популярностью пользуются кожаные ежедневники Moleskine (999 рублей), которые перестали поступать в Россию в начале марта. Также в интернете можно приобрести ручки Parker (1999 рублей), которые часто преподносят в качестве подарка.

А если говорить об обычной канцелярии, то набор маркеров Faber Castel из Турции можно приобрести за 1599 рублей.

Кола ушла, но вернулась

Газированный напиток, который известен по всему миру, теперь закупается в Польше, Великобритании, Казахстане и Грузии. Несмотря на уход компании из России, партии товара регулярно отгружают с иностранных складов Coca-Cola и привозят к нам. Возможно, в скором времени так будет и с товарами компании PepsiCo, которая несколько месяцев назад перестала выпускать Lipton, Fanta, Pepsi. Сейчас баночка кока-колы из Польши обойдется покупателю в 79 рублей, а полуторалитровая бутылка Sprite из Грузии — в 179 рублей.

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Техника быт облегчит

Этот сегмент рынка пополняется с помощью параллельного импорта активнее всего — товары брендов LG, Electrolux, Miele, Bosch, Tefal большими партиями поступают не только на склады интернет-магазинов, но и на полки крупных ретейлеров электроники. За гарантии качества переживать не стоит — вся продукция сертифицирована. Цены на холодильники, кофемашины, микроволновки поменялись не сильно — кофеварка Bosch стоит 4999 рублей, а холодильник Electrolux — 59 999 рублей.

Детям — игрушки

Знаменитые конструкторы теперь доступны для покупки в интернете, а часть товаров реализуется в розничных детских магазинах. Правда, теперь цена Лего выросла на десять процентов — конструктор «Аэропорт» сейчас стоит 2999 рублей. Помимо этого, в страну регулярно привозят игрушки компании Mattel и Hamleys. За куклу Барби теперь родителям придется отдать 1999 рублей, а за плюшевого мишку британского бренда — 1099 рублей.

Обойдемся без H&M

Одежду Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, Oysho, Pull&Bear и так далее можно спокойно приобрести на отечественных маркетплейсах. Товар привозится из Турции по очень выгодному курсу, поэтому покупатели не замечают разницы в цене. Например, платье Zara обойдется в 2999 рублей, а мужские брюки Pull&Bear — в 1999 рублей. У покупателей всегда есть возможность приобрести новинки — достаточно написать об этом продавцу, и он привезет партиями нужный товар.

Стирка и уборка без проблем

После ухода иностранных компаний по производству бытовой химии отечественные компании нарастили объемы собственного производства. Однако если вы привыкли пользоваться порошками или капсулами для стирки Persil или Vernel, то теперь их ввозят через Казахстан или Армению. Приобрести кондиционер для белья Vernel можно за 299 рублей, а средство для мытья полов Glorix — за 199 рублей.

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Продолжаем пахнуть Гуччи

Несмотря на трудности, иностранная косметика и парфюмерия продолжает поступать в наши магазины. Эксклюзивные ароматы привозят небольшими партиями, но приобрести их реально.

Продукция таких брендов, как Gucci, Estee Lauder, Valentino, Chanel, Clinique, поставляется несколько раз в месяц, а выгоднее всего приобретать ее в интернете — некоторые сервисы доставки запустили новую функцию, позволяющую выбирать продукт на европейском и американском сайте, а затем заказывать ее через курьерскую службу. Цены оказываются гораздо ниже, чем те, что были до ухода брендов. Так, аромат Gucci Flora 50 мл. обойдется в 4499 рублей, а набор косметики Clinique — в 2199 рублей.

Кино и сериалы в доступе

Механизм параллельного импорта заработал и в интернете — там можно оформить подписку на ушедшие из страны сервисы через зарубежные банковские карты. За 149 рублей + цену подписки по курсу вы получите неограниченный доступ к онлайн-кинотеатру Netflix, музыкальному сервису Spotify и платформе для прослушивания аудиокниг Storytel. Достаточно только нажать кнопку на пульте.

Ремонт не затянется

Обои, краски, сантехнику, плитку иностранных производителей снова можно найти в магазинах. Так, например, краска Tikkurila свободно продается в интернете и уже появилась в некоторых магазинах. Цена за трехлитровую банку — 3999 рублей. А раковину польского бренда Cersanit можно купить за 4499 рублей.

«Железные кони» пересекают границы

С середины прошлого месяца иностранный автопром (BMW, Mercedes, Renault, Volskwagen, Toyota) вновь начал поступать в российские дистрибьюторские центры через третьи страны. Пока в каждый автосалон привозят по шесть–семь автомобилей в месяц, но в ближайшее время ситуация будет улучшаться благодаря восстановлению логистических цепочек. Покупателю нужно быть готовым к тому, что теперь машины из недружественных стран обойдутся в два раза дороже: например, Volskwagen Polo сейчас стоит 2,5 миллиона. Также к автомобилям регулярно поставляются иностранные запчасти, поэтому сложности с их обслуживанием постепенно уменьшаются.

Новому айфону — быть

Многие официальные дистрибьюторы компании Apple отказывались использовать параллельный импорт для пополнения ассортимента, боясь испортить отношения с американской корпорацией. Теперь фанаты марки без «яблочных» гаджетов не останутся — с июля в магазины регулярно привозят весь ассортимент, а через месяц появится новинка — iPhone 14.

Сейчас купить прошлую модель смартфона на 64 ГБ можно за 65 тысяч рублей. Ввозятся в Россию и товары таких гигантов, как Samsung, Nokia. Купить смартфон S21 можно за 64 тысячи рублей.

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А ГАРАНТИЯ ДЕЙСВТУЕТ?

Приобретая бытовую технику и электронику, ввезенную из других стран, важно понимать, что ваши права как покупателя сохраняются. Чтобы обменять товар, нужно обратиться в магазин, где вы его приобретали, и отправить его на экспертизу. Если она подтвердит, что брак в самом устройстве, то вам поменяют его на аналогичное или вернут деньги. Также вы имеете право на сервисное обслуживание.

— Сохраняются те же правила. Гарантия на смартфоны, как правило, действует один год. Для таких случаев партии техники закупаются с запасом и всеми документами, — рассказал представитель одной из технологических компаний Игорь Дмитриев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Минпромторг регулярно добавляет новые бренды в перечень для параллельного импорта. Думаю, в скором времени туда может войти продовольствие и алкогольная продукция. Во-первых, у страны есть все механизмы, которые позволят контролировать подлинность ввозимой продукции и ее безопасность. Во-вторых, мы сможем избежать дефицита товаров этих категорий, который уже намечается.