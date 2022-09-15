«Возвращенцы»: шесть брендов, которые могут возобновить работу в России в ближайшее время

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Весной этого года на пике санкционной войны многие западные компании приостановили свою работу в России, а то и вовсе заявили о своем уходе из страны. Впоследствии некоторые из них возобновили деятельность, сменив названия, номинальных владельцев или прибегнув к иным манипуляциям. Сообщения о новых «возвращенцах» все чаще мелькают в прессе. О том, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке, — в материале «Вечерней Москвы».

IKEA

Шведский мебельный ретейлер IKEA закрыл свои российские магазины еще в марте. С тех пор появлялась противоречивая информация о будущем компании в России. Летом IKEA даже на время открыла онлайн-продажу своих товаров, но после этого наступило некоторое затишье.

В конце августа ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что шведский мебельный гигант на намерен продавать свои российские активы и планирует вновь открыть свои склады и магазины в течение двух лет.

— Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить — но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит, — пояснил источник агентства.

Samsung

О возвращении в Россию думает и южнокорейский производитель электроники Samsung. По данным «Известий», компания обеспокоена потерей доли на российском рынке: доля смартфонов Samsung в августе сократилась до 9 процентов. Для сравнения: год назад она составляла 30 процентов.

Samsung может вернуться в Россию уже в октябре. Об этом, в частности, свидетельствует недавно обновленный российский сайт компании. Предполагается, что Samsung перезапустит официальный интернет-магазин и возобновит поставки техники ретейлерам.

Inditex

Испанский холдинг Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Oysho, Massimo Dutti) закрыл более чем 500 магазинов в России в начале марта. После этого руководство компании не озвучивало четкого решения о продолжении работы в стране. В то же время гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас отмечал, что магазины откроются, «когда представится возможность». Это неудивительно, так как в 2021 году на долю России пришлось 8,5 процента прибыли компании.

В сентябре выяснилось, что Inditex продолжает регистрировать сертификаты и декларации соответствия на свои товары в России, сообщил РБК. Такое положение дел может косвенно указывать, что Zara и другие бренды холдинга все же возобновят свою работу в нашей стране.

Volkswagen

Немецкий автогигант остановил производство на двух своих заводах — в Калуге и Нижнем Новгороде — в начале марта. С тех пор неоднократно появлялась неподтвержденная информация о продаже активов Volkswagen различным инвесторам. В самой компании такие сообщения всякий раз опровергали.

Таким образом, все российские активы по-прежнему находятся в собственности Volkswagen. Судя по всему, производитель не хочет уходить из России, понимая, что вернуть долю на рынке будет крайне трудно (в 2021 году она составила 12 процентов). Такое положение дел косвенно указывает на то, что Volkswagen намерен в скором времени возобновить производство в нашей стране.

Adidas и Puma

Немецкие производители спортивной одежды также закрыли свои магазины еще весной. За этим последовали объявления об уходе из страны. Однако поставки товаров продолжились. Как сообщили «Известия», Adidas и Puma принимают от российских ретейлеров заявки на коллекцию 2023 года. Это наводит на мысль, что оба бренда могут в скором времени вернуться в Россию.

Как возвращение брендов скажется на рынке

В беседе с «ВМ» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха отметил, что возвращение крупных иностранных брендов благотворно повлияет на отечественный рынок.

— Для нас это позитивное явление, означающее рост предложения для покупателей и показывающее, что российский рынок по-прежнему привлекателен. Для брендов это урок: ушли — вернулись, а теперь нужно возвращать утраченные позиции, — сказал он.

Цены на товары «возвращенцев» пока спрогнозировать трудно. Многое в этом вопросе зависит от стратегии, которую изберут сами компании.

— Если у них подорожала логистика и им нужно снова создавать логистические цепочки, то цена, скорее всего, повысится. Если же та или иная компания решит, что ей срочно нужно вернуть свою долю на рынке, то на фоне общего повышения цен она может принять стратегию демпинга и понизить цены, — пояснил Илюха.