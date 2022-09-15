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Компания Samsung может вернуться в Россию уже в октябре

Егор Провоторов
Общество
Компания Samsung может вернуться в Россию уже в октябре
Фото: depositphotos

Южнокорейская компания Samsung рассчитывает на возвращение на российский рынок до конца текущего года, сообщил журналистам источник, близкий к компании. По его словам, речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина на территории страны.

—Южнокорейская компания может возобновить продажи уже в октябре, — сказал «Известиям» другой источник, близкий к крупному ритейлеру.

О вероятности возвращения южнокорейской компании знают и на «сером рынке». По словам представителя одного из интернет-магазинов, там на данный момент не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, поскольку официальные поставки скоро могут быть возобновлены.

Сообщается, что поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, что не так давно южнокорейский бренд обновил российский сайт. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

В самой компании журналистам сказали, что в данный момент не комментируют информацию о возобновлении работы в России.

Накануне появилась информация, что магазины шведского бренда H&M перестанут работать в России 30 ноября.

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