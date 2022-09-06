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H&M закроется в России 30 ноября

Анастасия Колоскова
Общество
H&M закроется в России 30 ноября
Фото: shutterstock

Магазины шведского бренда H&M перестанут работать в России 30 ноября. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что соответствующее оповещение получили все сотрудники российских магазинов. В письмах говорится, что магазины закроют для покупателей 30 ноября. После этого в течение двух недель будет вывозиться оборудование.

При этом небольшие торговые точки могут перестать работать уже в начале октября. Сотрудников предупредили, что за 30 дней с ними будет подписано расторжение трудового договора.

Уточняется, что объем поставок упал в 3–4 раза. Ориентировочно товара хватит на семь недель торговли. В маленьких магазинах в регионах уже размещают постеры с датой закрытия. Уже со следующей недели перестанут работать точки в ЦДМ, «Рио Дмитровка» и Химках, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что шведский бренд H&M, который ранее объявил об остановке своей деятельности на территории РФ, внес оплату за использование арендной площади в одном из торговых центров столицы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, свидетельствует ли это решение о желании продолжить работу магазина в России и существует ли вероятность возвращения других крупных зарубежных брендов.

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